Limpieza, accesibilidad y mantenimiento: Carolina Darias se reúne con vecinos de Tafira Baja para conocer sus demandas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, recorrió este miércoles Tafira Baja, en el distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira, junto a vecinos y vecinas del barrio para abordar necesidades y actuaciones de mejora en el entorno urbano. La visita se enmarca en la ronda de encuentros vecinales que mantiene la alcaldesa con el objetivo de avanzar en la mejora de los barrios mediante el diálogo directo y la coordinación entre áreas municipales.

Acompañada por la concejala del Distrito, Nina Santana; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Limpieza, Héctor Alemán; la concejala de Juventud y Deportes, Carla Campoamor; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; y el presidente de la asociación vecinal Quilmes, Simón Padilla, la comitiva visitó calles, comercios y distintos puntos del barrio.

Pavimento, accesibilidad y mantenimiento del entorno

Durante el recorrido se trataron cuestiones relacionadas con el estado del pavimento, la mejora de la accesibilidad mediante rebajes de aceras, la adecuación del firme y actuaciones de desbroce y mantenimiento. También se planteó la mejora de la cancha deportiva dentro de las intervenciones previstas para el barrio.

Encuentro con la asociación vecinal

La visita concluyó en el local de la Asociación de Vecinos Quilmes, donde se puso en valor el papel de la entidad en la dinamización social y la cohesión del barrio. En ese encuentro, Darias expuso el trabajo municipal desarrollado en Tafira Baja en los últimos años, con referencia a actuaciones vinculadas al Plan de Higiene Urbana, orientadas a reforzar recursos humanos y frecuencias de servicio.

Residuos y limpieza

En el marco del recorrido, la alcaldesa señaló que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva licitación del servicio de recogida de residuos para mejorar las prestaciones en todos los barrios. El contrato prevé una inversión de 157 millones de euros en los próximos ocho años e incluye la incorporación de más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores, con el objetivo de aumentar la frecuencia de recogida y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible. Además, el Consistorio indicó que se refuerzan los servicios de limpieza con dispositivos como los Puntos de Acopio Transitorio (PATR), destinados a acercar este servicio a los barrios.

Actuaciones recientes y próximas obras

Entre las intervenciones mencionadas figuran el adecentamiento del aparcamiento de la calle Tucumán, la reparación de bancos de obra en la plaza de Tafira Baja y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con la incorporación de bancos de madera. También se citaron medidas de calmado de tráfico en el entorno del CEIP Salvador Manrique de Lara.

El Ayuntamiento afirmó que continúa impulsando nuevas actuaciones en el barrio, incluidas intervenciones de asfaltado en distintas calles. En ese contexto, el Consistorio desarrolla un plan municipal que contempla la renovación de 474 calles en todo el municipio, con una inversión global de 40 millones de euros. En el distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira, la segunda fase alcanza a 116 viales, de los que 12 ya han sido ejecutados.