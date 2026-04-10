El Polvorín inaugura el nuevo centro de inserción laboral María Isabel Dávila

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguraron este viernes el espacio socioeducativo María Isabel Dávila, ubicado en el barrio de El Polvorín, tras acumular varios retrasos en las obras. Este nuevo recurso está orientado a la formación, la inclusión social y la cohesión comunitaria.

Al acto asistieron el consejero insular de Empleo, Juan Díaz; el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque; la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas; el director de la Fundación MAIN, Antonio Molina; y la inspectora provincial de las Salesianas de España, María Rosario Ten.

Bienestar, formación e inclusión

Durante la inauguración, Darias señaló que la puesta en marcha del centro refuerza el sistema local de bienestar y amplía las oportunidades de formación y desarrollo personal para la juventud del barrio. La alcaldesa subrayó, además, el papel de la Fundación Canaria MAIN en el ámbito de la inclusión, en el marco de una colaboración con el Ayuntamiento que se mantiene desde 1994 y que incluye la cesión del inmueble para desarrollar proyectos sociales.

Morales, por su parte, destacó la colaboración entre administraciones en la mejora de las condiciones sociales y la ampliación de oportunidades en la isla "en el corazón de su capital". En su intervención, enmarcó la inversión del Cabildo en el refuerzo de las políticas de intervención social y socioeducativa desarrolladas en la última década y en el trabajo conjunto con entidades del tercer sector.

La rehabilitación del inmueble, con capacidad para más de cien jóvenes, ha contado con una inversión municipal de 200.000 euros

El presidente del Cabildo añadió que el nuevo recurso se incorpora a una red de 21 centros de formación, con presencia en todos los municipios de Gran Canaria, con el objetivo común de impulsar la equidad y la inserción a través de la educación y el acceso a herramientas sociales.

El centro cuenta con una superficie de 673 metros cuadrados. El inmueble ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, con una inversión cercana a los 200.000 euros, financiada por la Consejería de Empleo del Cabildo. Las instalaciones disponen de aulas formativas, despachos, sala de conferencias y espacios comunitarios, con capacidad para atender a más de un centenar de jóvenes.

En este espacio se continuará desarrollando el programa ‘Dedica-T’ para la inserción socioeducativa y laboral

La cesión del inmueble, con una duración inicial de 10 años, busca consolidar un proyecto estable que acoja programas formativos, iniciativas de segunda oportunidad educativa y actividades dirigidas a jóvenes y familias del entorno, con el objetivo de reforzar la intervención social en el barrio.

En este espacio, la Fundación Canaria MAIN desarrolla el proyecto ‘Dedica-T’, financiado por el Ayuntamiento con 35.000 euros. La iniciativa está centrada en la inserción socioeducativa y laboral mediante itinerarios personalizados. Según los datos aportados, durante el último año el programa acompañó a más de 144 personas a través de un enfoque que combina formación académica, orientación laboral y desarrollo de habilidades personales y sociales.

Financiación y estrategia municipal de bienestar

El Ayuntamiento y la Fundación MAIN mantienen una colaboración continuada desde 1994, con trabajo sostenido en El Polvorín mediante programas de segunda oportunidad para jóvenes que requieren reorientar su itinerario formativo y laboral. En este contexto, el Consistorio indicó que en los últimos años se ha reforzado la cooperación con el tercer sector con un incremento del 40% en la financiación de convenios directos, pasando de 10 a 14 entidades beneficiarias y alcanzando una inversión global superior a los 3,1 millones de euros.

Este impulso se enmarca en la estrategia ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Que Bien’, orientada a consolidar un sistema local de bienestar más cercano y eficaz, con participación de entidades sociales. Según la información facilitada, la ciudad se sitúa en 2026 entre las diez capitales españolas con mayor inversión social, con una media de 163 euros por habitante, por encima de la media estatal.