El PP cuestiona la gestión de los presupuestos participativos por el ahorro en un parque infantil de Siete Palmas

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado lo que considera un nuevo ejemplo de “improvisación” del gobierno municipal que encabeza Carolina Darias (PSOE) en la gestión de los presupuestos participativos, tras la ejecución de un proyecto para dotar de sombra un parque infantil en Siete Palmas por un importe muy inferior al inicialmente estimado.

Según expuso Delgado, la actuación para sombrear el parque infantil situado en la avenida Pintor Felo Monzón, en el distrito Ciudad Alta, fue presentada en los Presupuestos Participativos de 2023 con un coste de 150.000 euros y finalmente se ejecutó por 29.863,70 euros. La portavoz popular subraya que la diferencia asciende a 120.136,30 euros.

Delgado remarcó que la mejora de sombra en zonas infantiles responde a una necesidad de las familias y que la actuación puede considerarse positiva, pero cuestionó la estimación económica que se validó antes de someter el proyecto a votación.

Impacto en la capacidad de inversión del distrito

La edil del PP sostiene que, si el coste real era “muy inferior”, el distrito de Ciudad Alta pudo haber dispuesto de más margen para financiar otras iniciativas. En su argumentación, el desfase habría limitado la posibilidad de destinar esos 120.136,30 euros a otras actuaciones “también necesarias” en los barrios.

Para la formación, la participación ciudadana “no puede convertirse en una campaña de escaparate”

En su valoración, el caso evidencia —según Delgado— un funcionamiento deficiente del modelo de presupuestos participativos: o bien, dice, no se realizan adecuadamente los informes de viabilidad y coste antes de llevar las propuestas a votación, o se generan expectativas entre los vecinos con cifras que después no se corresponden con la ejecución.

La portavoz popular encuadró estas críticas en lo que calificó como un “maltrato sistemático” a los barrios, en referencia a la distribución de inversiones y a la ejecución de actuaciones vinculadas a los distritos.

Proyectos no ejecutados

Delgado añadió que, en la Comisión de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, se informó de la existencia de cuatro proyectos relacionados con materia de aguas, elegidos por los ciudadanos entre 2018 y 2021 en distintos distritos, que finalmente no se llevarán a cabo por no ser viables. También aludió al rechazo de alegaciones vecinales al Presupuesto para incorporar una inversión mínima del 2% destinada a la mejora de los distritos.

Desde el PP reclaman al gobierno de Carolina Darias que aclare qué criterios técnicos se utilizaron para declarar viable y presupuestar en 150.000 euros una actuación que, finalmente, tuvo un coste inferior a 30.000 euros. Asimismo, piden que se expliquen los mecanismos que se corregirán para evitar situaciones similares en próximas ediciones.

Para la formación, la participación ciudadana “no puede convertirse en una campaña de escaparate”, en palabras de Delgado, quien insiste en que el proceso debe garantizar que las cifras sometidas a votación se ajusten de forma realista a la ejecución y que no se validen proyectos que luego acaben descartados por falta de viabilidad.