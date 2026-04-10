El rincón de Las Palmas de Gran Canaria perfecto para disfrutar de un desayuno top: sándwiches XL y tarta de queso irresistible
El establecimiento también ofrece opciones vegetarianas, veganas y sin gluten
En la isla de Gran Canaria cada vez hay más lugares en los que disfrutar de desayunos. En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra uno de los más top de la isla, se trata de Nankurunaisa, un establecimiento que ofrece una experiencia gastronomía para quienes busquen comenzar el día con las pilas cargadas.
La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado recientemente el establecimiento y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Aquí tienen de todo: opciones dulces, saladas y platos de lo más completos, perfectos para empezar bien el día", comenta.
Opciones para todos los gustos
En su carta ofrecen opciones tanto dulces como saladas, con el objetivo de satisfacer a todo tipo de públicos. Es una parada obligatoria para quienes buscan comenzar el día con energía hasta para quienes prefieren un desayuno más ligero.
Entre sus propuestas destaca los sandwiches gratinados en bechamel como el croque monsieur XL. "Van rellenos de jamón y a tope de queso súper fundido", asegura. Además, tiene otras alternativas como el sándwich de pastrami con pepinillos, las tostas con jamón ibérico y tomate seco para quienes busquen opciones mas clásicas o los clásicos huevos revueltos que se pueden acompañar con diferentes ingredientes.
Además, uno de sus puntos fuertes es que cuentan con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, ofreciendo un espacio accesible para todos.
También tienen dulces
Para los más golosos, la tarta de queso cremosa es uno de los postres estrellas, perfecto para poner el broche final a cualquier comida en el local. En cuento a las bebidas, destacan propuestas como el matcha con puré de frambuesa, una opción diferentes para quienes buscan salir del clásico café.
Horario y ubicación
Nankurunaisa se encuentra en la Avenida Juan Carlos I, en el Centro Comercial Las Ramblas Centro, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han ido a disfrutar de sus desayunos.
Abre de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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