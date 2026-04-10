¿Quieres trabajar como regulador de las zonas azules de Las Palmas de Gran Canaria? Estas son las condiciones de la convocatoria

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Sagulpa ha puesto en marcha un proceso digital para seleccionar personal temporal que refuerce el servicio de estacionamiento regulado en Las Palmas de Gran Canaria

Trabajadores de estacionamiento regulado de Sagulpa

Trabajadores de estacionamiento regulado de Sagulpa / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Sagulpa ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección con enfoque digital vinculado al servicio de estacionamiento regulado (SER), con el objetivo de reforzar la operativa en la vía pública y mejorar la atención a la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria. Las incorporaciones previstas serán inicialmente de carácter temporal y se activarán en función de las necesidades del servicio, para ajustar la capacidad operativa a la demanda diaria.

El SER es uno de los instrumentos de gestión de la movilidad urbana al facilitar la rotación de vehículos y el acceso al aparcamiento en zonas de alta demanda. En la actualidad, el sistema cuenta con más de 7.000 plazas reguladas y más de 300 parquímetros operativos, según los datos aportados por la entidad.

Trabajadores de Sagulpa de estacionamiento regulado

Trabajadores de Sagulpa de estacionamiento regulado / LP/DLP

Un servicio ligado a la movilidad diaria

El equipo que trabaja en la calle participa en el funcionamiento ordinario del sistema mediante la atención directa a las personas usuarias, la resolución de dudas y la supervisión del cumplimiento de la normativa. Esta labor, señala Sagulpa, tiene un efecto directo tanto en la experiencia de la ciudadanía como en la organización del espacio urbano.

En este contexto, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, afirma que “reforzar el equipo del servicio de estacionamiento regulado es seguir mejorando cómo funciona la ciudad en el día a día”, y añade que se trata de un servicio que “ordena el espacio público, facilita el acceso al aparcamiento y mejora la experiencia de las personas cuando se mueven por la ciudad”.

Convocatoria online y pruebas iniciales

La convocatoria se desarrollará mediante un modelo “estructurado y accesible” disponible en la web de Sagulpa (www.sagulpa.com) y se gestionará en una primera fase a través de una plataforma digital. La empresa enmarca este formato como una novedad en la forma de abordar este tipo de procesos, orientada a facilitar la participación y agilizar las etapas iniciales.

El diseño del proceso contempla, en una primera fase, un test de habilidades y un test específico sobre la ordenanza municipal del estacionamiento regulado. Con estas pruebas se pretende evaluar competencias y conocimientos relacionados con el puesto.

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Entrevista según resultados y necesidades

En función de los resultados obtenidos y de las necesidades del servicio, el procedimiento podrá completarse con una entrevista personal en la que se valorarán aspectos como la capacidad de adaptación, la orientación al servicio y el encaje con la operativa diaria en la vía pública. Con este planteamiento, Sagulpa señala que busca priorizar la adecuación al desempeño y reforzar la calidad del servicio desde la fase de incorporación.

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