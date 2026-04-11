Las cinco claves que debe afrontar Guaguas Municipales a un año de las elecciones

Guaguas Municipales no es una compañía cualquiera. La mayor empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nació al calor de la Transición en el gobierno encabezado por Unión del Pueblo Canario (UPC) tras unir bajo un mismo mando -público- a decenas de patronos y pequeños operadores privados. Durante sus más de cuatro décadas de vida ha sido símbolo de lucha sindical y el buque insignia del Consistorio. En 2015, tras la firma del primer gobierno tripartito de la ciudad, Nueva Canarias (NC) pidió las competencias de Movilidad, algo que se mantuvo inmovible en los pactos firmados en 2019 y 2023.

El cisma en el nacionalismo progresista entre NC y Primero Canarias ha revuelto las aguas de una empresa que utilizaron tan solo el año pasado 56 millones de pasajeros. El cambio de mandos que se hizo efectivo esta semana no es baladí por varias cuestiones. La alcaldesa, Carolina Darias, decidió dar más poder a su socio de gobierno, Pedro Quevedo, líder local de NC, al darle las competencias directas de Guaguas Municipales. Hasta ahora estaban delegadas en José Eduardo Ramírez, quien abandonó las filas canaristas en favor de los municipalistas el pasado julio.

Primer cambio en una década

El nombramiento de Quevedo como presidente de Guaguas Municipales supone el primer cambio de dirección en la empresa en una década. El ya expresidente de la entidad, José Eduardo Ramírez, estuvo al mando de la misma los últimos 11 años. El excompañero de filas de Quevedo tomó las riendas de la compañía en 2015. Desde entonces, esta ha tenido un cambio exponencial. Hoy maneja un presupuesto de unos 73 millones de euros para el año en curso y una plantilla de 850 trabajadores.

Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez junto a una guagua en la zona del Auditorio. / LPR

El año pasado batieron récord de viajeros, al alcanzar los 56,5 millones de viajeros. La compañía prácticamente ha doblado sus cifras en esta década al mando de NC: en 2015 movió a 31,7 millones, es decir, ha habido un crecimiento del 78,2%. Aunque el número de usuarios fue creciendo de manera escalonada hasta la pandemia, la gratuidad del transporte público en Canarias desde 2023 ha hecho disparar los números. Esto ha provocado una serie de «tensiones» a la hora de gestionar la empresa.

Renovación de la flota

La empresa ha calculado para este año un presupuesto de 16,2 millones en inversiones reales. La idea será comprar 22 nuevos vehículos de diferentes características y contratar personal para solventar las bajas y jubilaciones de la plantilla actual -hoy hay unos 90 chóferes de baja-. El fuerte crecimiento del número de viajeros ha obligado a reforzar y a acelerar la renovación de la flota de guaguas para poder afrontar el crecimiento de pasajeros en los últimos tres años. La idea es reforzar las líneas de mayor afluencia de público y las que dan acceso a los barrios.

Además, Guaguas ha incrementado el número de líneas, con nuevas rutas a la periferia y con rutas exprés que conectan mejor y más rápido la ciudad alta con la baja. El presupuesto de este año también incluye reforzar las áreas intermodales de Siete Palmas y La Ballena para mejorar las conexiones hacia esos barrios.

La relación con Global

Este punto es clave en las nuevas relaciones de Guaguas Municipales. Con el nombramiento, Guaguas Municipales se convierte en el representante del Ayuntamiento de la capital grancanaria en la Autoridad Única del Transporte. Este organismo dependiente del Cabildo está presidido por Teodoro Sosa, consejero insular de Movilidad y líder de Primero Canarias. Entre sus funciones, está la concesión de las empresas de transporte de la Isla, las políticas tarifarias, además de suscribir contratos y organizar servicios y políticas de planificación y cooperación.

La relación entre Guaguas y Global ha tenido tiranteces en más de una ocasión en el pasado. En 2027 finaliza la concesión actual de la principal empresa de transporte interurbano de la Isla. Esto permitirá liberar algo que Guaguas lleva tiempo ansiando, asumir las líneas a barrios como Ciudad del Campo, Los Giles o Las Mesas, que actualmente opera Global. El Ayuntamiento deberá negociar estos y otros términos próximamente.

Metroguagua

La Metroguagua es el proyecto estrella en materia de movilidad en la ciudad desde que fue ideada hace una década. El único tramo que la compañía licitó directamente, la parada subterránea bajo Santa Catalina, lleva paralizado desde 2023 tras surgir una serie de imprevistos. La obra la retomará ahora el área de Urbanismo.

No obstante, la compañía ha incluido en su presupuesto para este año trabajos complementarios vinculados con esta línea de alta capacidad: equipar las 36 paradas previstas a lo largo de sus 11,7 kilómetros de recorrido y desarrollar el sistema de prioridad semafórica.

Las cocheras

La otra gran inversión pendiente para Guaguas Municipales será la compra de suelo para las nuevas cocheras. La compañía guarda una partida de 5,2 millones desde el año pasado para adquirir una parcela al sur de la ciudad. Tras descartar los terrenos junto al centro comercial El Mirador, donde irá el potrero, la empresa está negociando con los dueños del Tívoli, junto a la GC-1.

El incremento de la flota de los últimos años ha provocado una situación de over booking en la sede de El Sebadal, de ahí que sea necesaria una alternativa. Además, la futura estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata -cuyos trabajos saldrán a licitación este año- tampoco será suficiente.