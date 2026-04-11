Un conductor de Guaguas Municipales afronta siete años de prisión por embestir a un motorista en Escaleritas

Un conductor de Guaguas Municipales se sentará el próximo miércoles, 15 de abril, en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de provocar la caída de un motorista tras una supuesta maniobra intencionada en plena vía urbana, en un suceso ocurrido en octubre de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron en la mañana del 18 de octubre, cuando el procesado, que conducía una guagua de la línea 9 con pasajeros a bordo, inició una discusión con un motorista mientras circulaba por la avenida de Escaleritas. En el transcurso del altercado, el conductor habría realizado varias embestidas con el vehículo contra la motocicleta, generando una situación de riesgo tanto para el afectado como para el resto de usuarios de la vía y los viajeros.

Tras un primer enfrentamiento, conforme a la versión del Ministerio Público, el acusado ejecutó un giro brusco hacia la izquierda a la altura de la intersección con la calle Pepe Castellano, invadiendo el carril contrario con el objetivo de interceptar la trayectoria del motorista. Esta maniobra provocó la caída del conductor de la moto, que quedó atrapado bajo la guagua.

Lesiones de gravedad

A consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones de gravedad, entre ellas fracturas costales múltiples, contusión pulmonar, fractura de escápula y un hidroneumotórax leve. El perjudicado tardó 177 días en recuperarse y presenta secuelas físicas, además de un perjuicio estético leve.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de conducción temeraria y otro de lesiones con instrumento peligroso. Por ello, solicita para el acusado una pena total de siete años de prisión, así como la retirada del carné de conducir durante cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que superan los 15.800 euros por las lesiones y secuelas, además de casi 3.000 euros por los daños materiales en la motocicleta, cantidades de las que responderían de forma directa la empresa Guaguas Municipales y su aseguradora.