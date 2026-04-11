Hidramar repara en el Puerto de Las Palmas el gigante perforador 'Noble Voyager'

El Puerto de La Luz, en la capital grancanaria, se ha convertido en el epicentro de una operativa naval de gran envergadura con la llegada del ‘Noble Voyager’, un buque perforador de 238 metros de eslora. Este gigante de la perforación ha iniciado un proceso de puesta a punto técnica que incluye modificaciones estructurales de alta complejidad, realizadas bajo la supervisión del grupo canario Hidramar.

El ‘Noble Voyager’ llega a Las Palmas tras completar una varada previa en Ferrol. En esta nueva etapa, se someterá a intervenciones en el compensador de movimiento, un sistema vital para regular la estabilidad en la torre de perforación. Además, se instalarán nuevas grúas con mayor capacidad y se llevará a cabo un mantenimiento integral de los tanques del buque. Esta operación ha requerido el uso de una de las grúas más potentes operativas en Europa, un dato que subraya la magnitud y la complejidad del trabajo.

Un hito para la industria naval local

La intervención en el ‘Noble Voyager’ es un reflejo de la madurez técnica que ha alcanzado el Puerto de Las Palmas en términos de mantenimiento offshore. Estos trabajos, que antes se realizaban principalmente en centros industriales más alejados, como los situados en el Mar del Norte o en Asia, consolidan al Puerto de Las Palmas como un nodo estratégico de la industria extractiva global, capaz de atraer a buques de última generación.

Los trabajos realizados en el ‘Noble Voyager’ no solo tienen importancia técnica, sino también económica. En el sector del petróleo y gas, la inactividad de los buques perforadores se traduce en pérdidas financieras considerables. Por ello, la colaboración de Hidramar con la firma internacional Noble Corporation para reducir los tiempos de parada del buque es crucial. Este tipo de intervenciones, llevadas a cabo con una precisión milimétrica, tiene un impacto directo en la rentabilidad de los activos de perforación.

Hidramar: Socio estratégico de la industria offshore

El grupo Hidramar, que lidera la operativa en Las Palmas, se ha consolidado como uno de los principales actores en el mantenimiento y reparación de flotas offshore. La relación de años entre Noble Corporation y Hidramar ha permitido que el Puerto de Las Palmas sea una opción viable y competitiva para las flotas más avanzadas, a pesar de la fuerte competencia de otros centros en Europa y Asia.

La especialización de Hidramar en intervenciones de alta complejidad técnica lo ha posicionado como un referente en la industria. Los trabajos realizados en el ‘Noble Voyager’ incluyen la modificación del compensador de movimiento, un sistema esencial que permite que la torre de perforación mantenga su estabilidad en el mar. Esto no solo exige un alto nivel de conocimiento técnico, sino también maquinaria de gran capacidad, como la grúa utilizada en las labores de intervención.

Relevancia estratégica

El trabajo realizado en el ‘Noble Voyager’ también pone de manifiesto la importancia de Las Palmas como centro logístico y de reparación offshore. La capacidad del Puerto de Las Palmas para absorber proyectos de alta exigencia refuerza la posición del archipiélago como un punto clave en el comercio y la industria marítima global.

El mantenimiento de este tipo de buques es crucial para la industria del petróleo y gas, en la que los márgenes de tiempo son extremadamente ajustados. Cada hora de inactividad de un buque perforador puede resultar en pérdidas millonarias para los armadores, lo que hace que la rapidez y eficiencia de los servicios prestados en Las Palmas sean de vital importancia para el éxito de los proyectos de perforación marina.

Un futuro prometedor para el Puerto de Las Palmas

La operación del ‘Noble Voyager’ es solo un ejemplo de cómo el Puerto de Las Palmas está evolucionando para convertirse en un referente internacional en tecnología offshore. Las futuras operaciones y proyectos que se desarrollen en la capital grancanaria consolidarán aún más su estatus como nodo estratégico para la industria marítima global. Este tipo de operativas no solo contribuyen a la economía local, sino que también posicionan a Canarias como un actor clave en un sector tan competitivo y globalizado.

Esta operativa reafirma la capacidad del Puerto de Las Palmas para absorber trabajos de alta complejidad técnica que, hasta hace pocos años, se concentraban en los centros industriales del Mar del Norte o Asia. El desarrollo de los trabajos en el 'Noble Voyager' durante las próximas semanas servirá como indicador de la actual madurez industrial que presenta el archipiélago frente a la industria extractiva global.