Las Palmas de Gran Canaria renueva la zona de juegos del Parque Santa Catalina

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado la renovación de la zona de juegos del emblemático Parque Santa Catalina, un espacio con varias décadas de historia en la ciudad.

Esta actuación, llevada a cabo por la Concejalía del distrito Isleta–Puerto–Guanarteme y la Concejalía de Deportes, tiene como objetivo mejorar las condiciones de uso para los vecinos y vecinas, y fomentar un entorno más accesible y participativo.

Nuevos equipamientos y mobiliario urbano

Entre las principales mejoras, se destacan la instalación de 30 nuevas mesas y 150 sillas, así como la incorporación de juegos de mesa como ajedrez y damas, que buscan ofrecer más opciones de ocio a los usuarios del parque. La renovación responde a las solicitudes de la ciudadanía, que desde hace tiempo pedía actualizar este tradicional punto de encuentro de la ciudad.

La alcaldesa mantiene un encuentro con personas usuarias de la zona de juegos de Santa Catalina. 3 / La Provincia

La alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal del distrito, Héctor Alemán, y la concejal de Deportes, Carla Campoamor, visitó el espacio para comprobar de primera mano el resultado de esta intervención. En su encuentro con los usuarios, se destacó cómo estas mejoras refuerzan el papel del parque como un lugar de convivencia, participación y actividad, adaptado a las necesidades de la comunidad.

Con esta renovación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora de los espacios públicos y su accesibilidad, creando entornos más amables y funcionales para toda la ciudadanía.