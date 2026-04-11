Rutas en velero desde el Puerto de Las Palmas: de Las Canteras al Caribe, con precios variables

Cuando la pasión por el mar y la aventura vienen juntas, el Puerto de Las Palmas se convierte en un lugar de partida ideal no solo para los grandes cruceros o los viajes en líneas regulares de transporte marítimo, sino también para vivir experiencias únicas en pequeños veleros o yates, una actividad que en un territorio como el canario tiene cada vez más empuje.

Prueba de ello es que son varias las empresas que se dedican alquilar sus embarcaciones para hacer travesías que van desde las tres horas hasta los diez días, y que pueden recorrer desde la bahía de Las Palmas de Gran Canaria hasta atravesar el océano Atlántico hasta el Caribe, ajustando cada experiencia a las preferencias de quienes optan por este tipo de viajes.

Del Muelle Deportivo al Real Club Náutico

La mayoría de estos barcos se localizan en el Muelle Deportivo, pero también los hay en las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria, donde, por ejemplo, permanece atracado el Jeanneau, un velero de 12 metros de eslora y tres camarotes donde pueden pernoctar cómodamente hasta siete personas o realizar una ruta de un día un máximo de 10.

Detalle del interior del 'Jeanneau' / La Provincia

Rutas personalizadas en velero

El propietario de Nautisport, la empresa que gestiona este barco, es Miguel Beneyto, detalla que cada salida está personalizada y actualmente ofrece excursiones de entre tres y ocho horas, por la zona de Las Canteras, Sardina u otra zona costera de Gran Canaria. Lo más solicitado es una ruta de cuatro horas, cuyo precio suele oscilar entre los 290 y los 350 euros. La ruta incluye paradas para que los clientes puedan bañarse en alta mar o cerca de playas, y puede incluir el servicio de comidas si prefieren no llevarla.

Escapadas entre islas

Otra opción es contratar el barco para pasar tres días alrededor de la isla, ir hasta Morro Jable o al Puerto de La Cruz, en Fuerteventura y Tenerife, respectivamente, por 1.300 euros, con atraques en pantalanes para visitar estas localidades. En el caso de Gran Canaria, la pausa es en Mogán.

Un mercado con decenas de embarcaciones

Esta es una de las compañías que acercan al público en general el acceso a este tipo de experiencias. En este momento hay en el mercado cerca de 80 embarcaciones que se pueden alquilar en el Puerto de Las Palmas, aunque algunas de ellas requieren estar en posesión del título de patrón de barco. Eso ocurre con las 30 embarcaciones de Alborán Charter, que solo trabaja en Canarias entre noviembre y abril; luego se traslada al Mediterráneo, la zona de veraneo de su clientela. Su gerente, Fernando Garzón, explica que esta empresa funciona como los rent a car y quienes alquilan sus veleros de entre 15 y 18 metros de eslora suelen ser turistas europeos, norteamericanos o canadienses que prefieren navegar por las islas y atracar a su antojo.

Del Archipiélago al Caribe

Un poco más lejos pueden llegar los catamaranes de Keepsailing, que ofrecen travesías que conectan Las Palmas de Gran Canaria con otros puertos de la isla o del resto del archipiélago canario, con Ibiza, Azores o con el Caribe, con duraciones que van desde unas horas a diez días, con precios que oscilan entre los 99 y los 1.600 euros por pasajero.

Uno de esos barcos, el Keepsailing V participó, de hecho, en la pasada edición de la ARC con cuatro personas a bordo.

La Provincia

También particulares se suman a la oferta

Pero no solo son empresas o clubes quienes ofrecen estas peculiares vacaciones en el mar con el punto de partida en la Dársena de Embarcaciones Menores de La Luz o el Real Club Náutico, ya que en los diversos portales náuticos se encuentran anuncios de particulares que también ofrecen en alquiler sus barcos para brindar a la ciudadanía la oportunidad de sentirse un aventurero surcando los mares o vivir una experiencia de lujo a flote.

En estas páginas pueden verse barcos como el Marivi, con cinco camarotes, el Baviera o el Oceanis, entre otros muchos barcos.