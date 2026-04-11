Vecinos de Zárate protestan contra el cierre de la escuela infantil Las Folías

Zárate ha alzado la voz contra el cierre de la escuela infantil Las Folías, una decisión anunciada por la Consejería de Bienestar Social que prevé mantener abierto el centro hasta el final del curso 2025-26 para, posteriormente, reubicar a su personal en otras escuelas infantiles. La comunidad educativa y vecinal rechaza la medida y salió a la calle este viernes para reclamar la paralización inmediata del cierre y la continuidad de un recurso que considera esencial para el barrio y para el conjunto del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria.

En el texto del manifiesto, vecinos y familias defienden que Las Folías “no es solo un centro educativo”, sino también “memoria” y “raíz” de Zárate. Subrayan que, durante décadas, ha acompañado a generaciones enteras en sus primeros aprendizajes y vínculos con el entorno, por lo que su desaparición supondría, a su juicio, una pérdida que va mucho más allá del cierre de un edificio. La dirección general de Protección a la Infancia y las Familias explicó que esta decisión se debe a que se han ofertado más plazas de las que se cubren a lo largo de los últimos años.

La comunidad que se opone a la clausura sostiene que mantener abierta la escuela significa proteger un espacio de igualdad de oportunidades, desarrollo emocional y atención educativa para los niños del barrio. Además, recalca el papel que ha desempeñado el centro gracias al trabajo de las familias y de los profesionales, que han convertido a Las Folías en un referente de cercanía, compromiso y calidad.

Protesta por el cierre de la Escuela Infantil Las Folías. / LP/DLP

Carencias en el barrio

El manifiesto advierte de que el cierre rompería un tejido social construido durante años, alejaría a muchas familias de un recurso esencial y debilitaría a un barrio que, según sus vecinos, ya arrastra carencias históricas. “Las Folías no se cierra porque no es prescindible. Porque es necesaria. Porque es nuestra”, recoge el escrito, que concluye con una batería de exigencias: la paralización inmediata del cierre, la garantía de continuidad del centro, el refuerzo de los recursos para su funcionamiento y el respeto a la comunidad educativa y al barrio de Zárate.

La Asociación Vecinal Social y Cultural Zárate ya había denunciado que la decisión de la Consejería supone un “ataque directo a la conciliación de cientos de familias” y que se ha adoptado de forma “unilateral y sin diálogo”. Su presidenta, Vanesa Tejera, ha defendido que Las Folías no solo presta un servicio fundamental para muchas familias con escasos recursos, sino que forma parte de la historia del barrio. En la misma línea, la secretaria de la asociación, Teresa Ramírez Fleites, ha insistido en que se trata de un recurso clave no solo para Zárate, sino para todo el Cono Sur, una zona en la que apenas existen otros dos centros infantiles.