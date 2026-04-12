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Cortes y desvíos de tráfico en Guanarteme por obras de saneamiento entre el 13 y el 15 de abril

El cierre se aplicará a la altura de Párroco Francisco Rodríguez, que asumirá el desvío, y se restringirá también el paso desde Covadonga hacia la zona afectada

Calle Numancia, en Guanarteme.

Calle Numancia, en Guanarteme. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa ejecutará a partir del lunes 13 de abril trabajos de mejora en la red de saneamiento en la calle Numancia, en Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno de la intersección con la calle Pavía. La actuación forma parte de las labores habituales de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y tiene como finalidad asegurar el funcionamiento de la red y reducir el riesgo de incidencias.

Según la planificación prevista, la intervención se prolongará hasta, como máximo, el miércoles 15 de abril. Para ejecutar la obra será necesario cerrar al tráfico la calle Numancia a la altura de Párroco Francisco Rodríguez, que quedará habilitada como vía de desvío para la circulación. Además, se cerrará la calle Covadonga en su intersección con Secretario Padilla para impedir el acceso de vehículos hacia la zona afectada.

Mapa del corte de calles en Numancia con Pavía.

Mapa del corte de calles en Numancia con Pavía. / LP/DLP

La empresa, en coordinación con la Policía Local, adoptará las medidas necesarias para minimizar las molestias a residentes y conductores, mediante la señalización de los desvíos y la adecuada organización del tráfico en el entorno.

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Es importante señalar que, al tratarse de trabajos en la red de saneamiento, esta intervención no implicará cortes en el suministro, por lo que el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado en ningún momento.

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