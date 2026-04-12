Un nuevo sistema de control de accesos permitirá al Puerto de Las Palmas gestionar autorizaciones de entrada de forma centralizada
La Autoridad Portuaria de Las Palmas invertirá 1,5 millones de euros en un nuevo software para la gestión de accesos, que incluirá el mantenimiento y la renovación de los equipos existentes
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública la implantación y mantenimiento del software para la gestión de controles de acceso a las instalaciones de Puertos de Las Palmas, mantenimiento y renovación de los equipos que los integran, después de que el Consejo de Adminsitración, en su última reunión, diera luz verde a este contrato que cuenta con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros.
Adaptación a las exigencias europeas
De esta manera, el Puerto se adapta a las nuevas exigencias europeas de seguridad implantando un nuevo sistema lógico de gestión para los controles de acceso que permitirá gestionar de forma centralizada las autorizaciones de entrada, mejorar el funcionamiento de los dispositivos físicos y garantizar una trazabilidad completa de todas las operaciones realizadas. Además, contempla la supervisión continua del sistema, incluyendo el seguimiento de tareas y maniobras tanto a nivel global como individual por dispositivo.
Mantenimiento integral de los equipos
Asimismo, el contrato incluye el mantenimiento integral de todos los equipos, como las barreras, semáforos, cámaras, lectores o sensores. Este mantenimiento abarca tanto actuaciones preventivas, destinadas a evitar fallos, como correctivas, orientadas a resolver incidencias o averías.
Renovación y ampliación de instalaciones
Por último, con esta nueva licitación, la Autoridad Portuaria quiere garantizar la adecuación, renovación y ampliación de las instalaciones, empezando por la sustitución de los tótems en todos los puntos de control de acceso por un modelo único y actualizado, así como a la mejora de aquellos puntos incompletos y la puesta a punto del sistema de videovigilancia. Posteriormente, se realizarán renovaciones progresivas de los equipos por envejecimiento o necesidad de unificación, además de la ejecución de nuevos puntos de control previstos y la ampliación del sistema mediante la incorporación de nuevos dispositivos conforme a las necesidades futuras.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pastelería de Siete Palmas donde se puede comer una pintadera de gofio y albaricoque
- ¿Quieres trabajar como regulador de las zonas azules de Las Palmas de Gran Canaria? Estas son las condiciones de la convocatoria
- El fuerte oleaje provoca daños a 14 vehículos en un ferry entre el sur de Tenerife y La Palma
- Gran Canaria desde el cielo tras cuatro meses de lluvias
- Una casa en el árbol, cinco habitaciones y naturaleza pura: así es el refugio mágico de Cathaysa en Valsequillo
- Tamaraceite no puede más
- Las presas de Gran Canaria, llenas tras el paso de Therese, vistas desde el aire
- La 'empleada infiel' en Las Palmas de Gran Canaria: una mujer roba 15.000 euros en joyas