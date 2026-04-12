Un nuevo sistema de control de accesos permitirá al Puerto de Las Palmas gestionar autorizaciones de entrada de forma centralizada

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública la implantación y mantenimiento del software para la gestión de controles de acceso a las instalaciones de Puertos de Las Palmas, mantenimiento y renovación de los equipos que los integran, después de que el Consejo de Adminsitración, en su última reunión, diera luz verde a este contrato que cuenta con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros.

Adaptación a las exigencias europeas

De esta manera, el Puerto se adapta a las nuevas exigencias europeas de seguridad implantando un nuevo sistema lógico de gestión para los controles de acceso que permitirá gestionar de forma centralizada las autorizaciones de entrada, mejorar el funcionamiento de los dispositivos físicos y garantizar una trazabilidad completa de todas las operaciones realizadas. Además, contempla la supervisión continua del sistema, incluyendo el seguimiento de tareas y maniobras tanto a nivel global como individual por dispositivo.

Mantenimiento integral de los equipos

Asimismo, el contrato incluye el mantenimiento integral de todos los equipos, como las barreras, semáforos, cámaras, lectores o sensores. Este mantenimiento abarca tanto actuaciones preventivas, destinadas a evitar fallos, como correctivas, orientadas a resolver incidencias o averías.

Renovación y ampliación de instalaciones

Por último, con esta nueva licitación, la Autoridad Portuaria quiere garantizar la adecuación, renovación y ampliación de las instalaciones, empezando por la sustitución de los tótems en todos los puntos de control de acceso por un modelo único y actualizado, así como a la mejora de aquellos puntos incompletos y la puesta a punto del sistema de videovigilancia. Posteriormente, se realizarán renovaciones progresivas de los equipos por envejecimiento o necesidad de unificación, además de la ejecución de nuevos puntos de control previstos y la ampliación del sistema mediante la incorporación de nuevos dispositivos conforme a las necesidades futuras.