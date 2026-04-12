Pensando en el futuro del Puerto de La Luz

Nuestro recinto portuario, desde su fundación, siempre está al acecho de las coyunturas mundiales que se vayan produciendo y, sobre esa norma, aplicando las soluciones que demandan las características de su tráfico en cada momento, creando los servicios necesarios para atender los barcos en función de sus características. Si ayer nos volcamos con el movimiento pesquero y hoy tenemos las plataformas petrolíferas y los cruceros, también tenemos que pensar en las exigencias del futuro para estar preparados ante posibles necesidades y no quedarnos con los brazos cruzados.

En este terreno, es evidente que hay servicios que en un corto plazo pueden quedarse estrechos. Ahí está el caso de las terminales de contenedores que pueden necesitar más superficies y muelles para hacer frente a las demandas de las compañía navieras, sobre todo cuando estamos en la era de la expansión del sector con mega portacontenedores y grúas más grandes, con una posible automatización que es la tendencia a nivel mundial. Si queremos seguir siendo un puerto hub entre continentes, tenemos que estar preparados para tener muelles y superficies suficientes, ya que las actuales terminales y las que puedan venir lo van a demandar.

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Sabemos que la Autoridad Portuaria ha encargado un Plan Estratégico a diez años vista que puede amparar estas necesidades, pero es evidente que hay que estar preparados y evitar que los muelles se queden vacíos por falta de previsión. Hace falta mucha luz y taquígrafos para avanzar y dar soluciones técnicas y políticas para ver el futuro que sí contemplaron nuestros antepasados con unos ojos visionarios de dar a Gran Canaria un siglo de adelanto con aquellos recordados Puertos Francos , que tanto bien hicieron a los habitantes de esta Isla al ponernos en el comercio del globo y en sintonía con las naciones más avanzadas.