El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores

El Puerto de Las Palmas se prepara para recibir en los próximos días la mitad de las ocho grúas RTG (Ruber Tyred Gantry), conocidas como transtainers, que ha adquirido Operaciones Portuarias Canarias (Opcsa) con una inversión de unos 20 millones de euros para remplazar la maquinaria que se ha ido quedando obsoleta con el paso de los años.

El barco que porta estas grúas, el Happy Dinamyc, del armador especializado en transportar maquinaria Big Lift, ha partido este fin de semana del puerto polaco de Gdnaks y se espera que esté en La Luz sobre el 20 de abril. Su llegada, además, coincidirá con la puesta en funcionamiento de las dos grandes grúas que se descargaron a mediados de febrero, las de mayor envergadura en el sector, después de que haya finalizado las pruebas de la fase de puesta en marcha. Estos dos gigantes se utilizarán para la carga y descarga de contenedores directamente desde los buques y reforzarán la capacidad de la terminal para atender portacontenedores de última generación, que cada vez son más grandes y llevan un volumen de carga mayor.

Equipos híbridos y reducción de emisiones

Las cuatro máquinas que están de camino son equipos híbridos, por lo que Opcsa podrá ahorrar hasta un 40% de combustible, reduciendo los costes de operación y las emisiones contaminantes. Además, se desplazan sobre neumáticos de goma, lo que mejora la maniobrabilidad durante las operativas, e incluyen sistemas antibalanceo y automatización avanzada para mejorar su precisión.

Renovación de maquinaria en los muelles

El resto llegará en mayo y la empresa calcula que todas estarán operativas en julio, sumándose a las seis adquiridas en 2022, y su puesta en funcionamiento dará pie a la retirada paulatina de las que actualmente se utilizan en los muelles Cristóbal Colón y León y Castillo, muchas de ellas con más de 20 años de antigüedad. El jefe de proyectos de Opcsa, Javier Zurita, ha explicado que «la idea es reemplazar las máquinas obsoletas que consumen mucho y tienen altas emisiones por otras más sostenibles y modernas».

Plan de modernización y crecimiento del tráfico

En total, Opcsa ha invertido 42,5 millones de euros para adquirir estas diez grúas (las dos gigantes tipo Malaccamax costaron 22,5 millones y alcanzan los 150 metros de altura cuando levantan sus plumas), con las que la operadora ejecuta un ambicioso plan de modernización que incluye, además, la reorganización de sus espacios para mejorar la eficiencia y prepararse para atender a más barcos y de más capacidad. Y es que desde hace más de un año, el Puerto de Las Palmas ha comenzado a recibir buques de la naviera MSC, que ha apostado por este recinto para su estrategia de crecimiento, con capacidad para transportar más de 20.000 y 24.000 TEU, la unidad que se utiliza internacionalmente para contabilizar los contenedores de 6 metros de longitud (por lo que uno de 12 metros de largo se corresponde a dos TEU).

Terminal de contenedores de OPCSA en el Puerto de La Luz. / Andrés Cruz

Reorganización de espacios y adaptación de muelles

Para ello, la empresa abordará también la reorganización de los espacios donde se realizan las operativas para optimizar los flujos internos de trabajo, ganar más líneas de atraque y más calado, lo que ha conllevado el estudio de la estabilidad de los dos muelles, el León y Castillo y el Cristóbal Colón. El primero de ellos ya cuenta con un proyecto y se encuentra en este momento en fase de licitación pública, con un presupuesto 1,9 millones de euros que permitirán adaptar la zona de operaciones. Esta actuación contempla el arreglo del pavimento, que está bastante deteriorado, la realización de arquetas de suministro y conexión en el cantil del muelle y las canalizaciones que permitan alimentar las grúas desde el nuevo centro de reparto.

Distribución operativa por muelles

La previsión de la compañía es que las dos grandes grúas estén en el muelle Naciente, donde se concentran las operaciones con buques de mayor calado. Para ello, las tres grúas Post-Panamax 19 que ahora trabajan allí se pasarán al muelle de Poniente, sustituyendo a las más antiguas Post-Panamax 17, que serán desmanteladas progresivamente y enviadas al desguace.

De esta manera, el muelle de Naciente se destinará a grandes buques con grúas Malaccamax y el muelle de Poniente para barcos de menor envergadura, siempre con equipos más modernos y eficientes.

Capacidad máxima y nuevo escenario logístico

La terminal de Opcsa espera alcanzar este año su capacidad máxima de gestión de contenedores con 1,5 millones de TEU después de cerrar un año de récord, moviendo en 2025 1.120.000 TEU y de que la empresa Mediterranean Shipping Company (MSC) haya comunicado su pretensión de desviar parte de la mercancía que canalizaba a través del Puerto de Sines, en Portugal, a La Luz, lo que justifica estas inversiones y reorganización de los espacios.