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Samantha Hudson pone a bailar Las Palmas de Gran Canaria en el Monopol Music Festival

La jornada del sábado en el Parque Santa Catalina ofreció una amplia gama de estilos musicales, desde electrónica y salsa hasta propuestas alternativas, con artistas como Compota de Manana y Juan Hansen

Samantha Hudson, el Monopol Music Festival.

Samantha Hudson, el Monopol Music Festival. / Javier Rosa

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Monopol Music Festival (MMF) sigue siendo uno de los eventos musicales más esperados en Las Palmas de Gran Canaria. El pasado sábado, la trasera del parque de Santa Catalina fue el epicentro de una jornada vibrante de música en vivo.

La segunda jornada del festival reunió a un público entusiasta que disfrutó de las actuaciones de destacados artistas de diferentes géneros musicales.

Un cartel para todos los gustos

La jornada comenzó con una propuesta variada que incluyó desde la música electrónica hasta la salsa, pasando por otros estilos alternativos. Samantha Hudson, conocida por su energía y propuesta musical provocadora, presentó su nuevo álbum Música para muñecas, un espectáculo que no dejó indiferente a los asistentes.

Público, el pasado sábado en el Monopol Music Festival.

Público, el pasado sábado en el Monopol Music Festival. / Javier Rosa

También hubo tiempo para disfrutar de la electrónica de Silde y la explosión de sonidos en vivo de Lopez House. Además, la artista Ninfa ofreció su emotiva performance, mientras que el regreso de Alizzz a los escenarios fue uno de los momentos más esperados.

Salsa y más

Uno de los platos fuertes de la noche fue la actuación de Compota de Manana, un grupo catalán que ofreció una vibrante sesión de salsa, llenando de ritmo el parque y haciendo bailar a todos los presentes.

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Juan Hansen cerró la jornada con una propuesta fresca que dejó a los asistentes con ganas de más.

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