Limpieza
Trabajadores de la recogida selectiva de reciclaje denuncian una "brecha salarial" en Las Palmas de Gran Canaria
La representación sindical sostiene que el convenio del servicio fija tablas salariales por debajo de otros operarios incluidos en la misma adjudicación municipal
El colectivo de trabajadores del Servicio de Recogida Selectiva en Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado públicamente una “brecha salarial injustificable” vinculada a la nueva licitación municipal de limpieza y gestión de residuos. Según su versión, pese a integrarse en el mismo marco contractual que otros servicios como la recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) o la limpieza viaria, su plantilla queda sujeta a un convenio con tablas salariales “notablemente inferiores”.
La recogida selectiva se encarga de la retirada de papel-cartón, plástico y vidrio en la capital. Los operarios sostienen que esta diferencia retributiva los sitúa entre los más perjudicados del sistema actual y reclaman una equiparación o una mejora sustancial que corrija lo que consideran una desigualdad histórica.
Diferencias
Desde la representación de los trabajadores, por F.S.O.C., se argumenta que la situación genera una división de “primera y segunda categoría” dentro de una misma adjudicación municipal. En su comunicado, señalan que no resulta coherente que, desempeñando un trabajo que consideran comparable en exigencia y responsabilidad, sus salarios estén por debajo de los de otros operarios que actúan en los mismos barrios y bajo la misma licitación.
El colectivo advierte de que la situación podría desembocar en preavisos de huelga y movilizaciones
Los trabajadores añaden que el impacto no se limita a sus nóminas, sino que también evidencia, a su juicio, una anomalía en el diseño de los pliegos y en la convivencia de convenios distintos para tareas que describen como similares en penosidad. En ese sentido, apuntan tanto a la administración como a las empresas adjudicatarias como responsables de permitir estas condiciones.
Aviso de conflicto laboral
El colectivo sostiene que el malestar ha ido en aumento y advierte de que la situación podría desembocar en preavisos de huelga y movilizaciones si no se abre una negociación que reduzca o elimine la diferencia salarial.
Los trabajadores subrayan que la recogida selectiva es un elemento clave para los objetivos medioambientales de la ciudad, pero afirman que el compromiso institucional con el reciclaje y la economía circular no se refleja, según su perspectiva, en las condiciones económicas de quienes prestan el servicio. En su mensaje, reclaman que la mejora salarial se aborde antes de que el conflicto tenga efectos en la prestación del servicio en Las Palmas de Gran Canaria.
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