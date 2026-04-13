La cápsula del tiempo de la casa cory

El Puerto de Las Palmas guarda algunas sorpresas de su historia como uno de los principales centros de suministro de carbón británico, en concreto del gigante galés Cory Brothers (Casa Cory), cuya desaparecida sede estaba ubicada entre las calles Albareda (nº6) y Gran Canaria, donde sus gerentes despachaban los pedidos de carbón que movían el mundo. Lo que antes albergaba montañas de carbón y polvo negro hoy hay una oficina bancaria y locales comerciales, muy cerca del Parque de Santa Catalina.

A pesar de que Cory ha quedado desplazada en la memoria ciudadana por las compañías rivales Miller & Cía. y Elder Dempster (Museo de la Ciencia y la Tecnología), ubicadas también en el mismo entorno, ahora es noticia porque se han encontrado algunos vestigios muy relevantes, a modo de cápsula del tiempo, en su última concesión de la Explanada Tomás Quevedo (Muelle Grande), cuando la compañía ya había acometido la dura reconversión del carbón a los combustibles líquidos por tubería en las líneas de atraque.

Varias piezas nos retrotraen a los tiempos en que la compañía Cory Brothers era la principal empresa exportadora de carbón del sur de Gales, con sede en Liverpool y con ochenta estaciones carboneras en todo el mundo. Poseía minas de carbón en Cardiff y era el suministrador de la Royal Navy. Las Palmas era como la joya de la corona, la estación más estratégica del Atlántico Medio, en donde repostaban todos los buques que iban a América o Sudáfrica.

El logo del Fénix en la placa central. / LP/DLP

En esta concesión, que posteriormente ocupó CEPSA (Moeve desde 2024) como actor principal del suministro de combustibles marinos (bunkering) en Canarias, hay un retrato bien conservado de su presidente, Sir Clifford John Cory (1859–1941), primer Baronet de Llantarnam Abbey, aunque la réplica adjunta es de la web Prints and Ephemera. Es muy probable que la fotografía sea una copia del retrato oficial enviada a la sucursal de Gran Canaria para presidir el despacho del director local. Clifford John Cory tenía como Sir el respaldo oficial de la Corona Británica y un estatus social casi aristocrático por el título noble-intermedio de Baronet gracias a sus servicios políticos y su poder industrial, vital para el Imperio Británico.

Esta oficina de Casa Cory había un espacio dedicado a vivienda y aún se conserva parte del mobiliario original de maderas nobles, posiblemente importado, y cajas fuertes de Milners’ Safe Co. Ltd., fabricadas en las Phoenix Safe Works de Liverpool y Londres. Milners era el mayor y más prestigioso fabricante de cajas fuertes del Imperio Británico.

El logo del Fénix en la placa central era la garantía de que la caja era «Fire-Resisting» (resistente al fuego), en una época donde los incendios en los puertos eran comunes, y más manejando carbón. Era necesario proteger los salarios que se pasaban a mano y a diario, los libros de contabilidad, los contratos de flete y el sello oficial de la compañía.

La competencia entre las grandes casas británicas era feroz, por lo que tiene sentido que la oficina de Cory tuviera una torre de vigilancia que aún hoy corona la azotea, una curiosa referencia de la silueta arquitectónica del Puerto. Su objetivo era otear el horizonte para ser los primeros en avistar los barcos que arribaban a la bahía y asegurar el contrato de suministro antes que la competencia.

Como rastro arqueológico industrial de Cory Brothers está la estructura de metal de los antiguos almacenes de carbón de la compañía en el área del muelle del Refugio. Fue reutilizada como pista de patinaje hasta febrero de 2023, cuando el Ayuntamiento ordenó desmontarla pieza a pieza para permitir las obras de la MetroGuagua. El proyecto contempla su restauración integral y su posterior montaje en un nuevo espacio dentro del mismo entorno del Puerto como zona deportiva y símbolo del patrimonio industrial de la ciudad. Es el último esqueleto de acero que queda de aquel imperio.

El callejero portuario también se conserva un pantalán construido en 1979 que fue bautizado con el nombre de Cory, entre el muelle Grande o de La Luz y el Pesquero, que arranca de la misma zona en la que Cory Brothers tenía un pequeño muelle en concesión y que debió inaugurar el 23 de marzo de 1910 Sir Clifford John Cory con una placa que rezaba: «This stone was laid by sir Clifford j. Cory. Bart. M. P. Twenty third March 1910».

Las concesiones a las compañías extranjeras se solían realizar a través de un natural, por lo que la primera de Cory Brothers & Company la obtuvo el ingeniero Juan de León y Castillo -promotor del puerto de la mano de su hermano Fernando, ministro de Ultramar- en 1904 para almacén de depósitos de mercancías, explanadas y muelle de servicio.

Estación carbonera

Desde el inicio de las obras del Puerto en 1883, Las Palmas se destacó como una estación carbonera clave en las rutas atlánticas que recibió a las grandes firmas británicas. La carrera inversora la habían iniciado Elder Dempster (1884), Blandy Brothers (1885), Wilson Sons (1889), Miller y Cía antes de 1900, Cory Brothers (1904), Woermann Linie (1906) y la Cia Carbonera de Las Palmas (1909), entre otras. Según el profesor Francisco Quintana Navarro, las primeras concesiones habían sido para Blandy Brothers y Grand Canary Coaling (rampas de varaderos ubicados en la calle Rosarito) a las que se unió la empresa inglesa Compañía Carbonera de Las Palmas, al oeste del Castillo de la Luz. Cory Brothers, por su parte, estableció su sede en la misma zona que la alemana Woermann Line, en la calle Albareda, con un astillero para pequeñas reparaciones y los almacenes del carbón que movían seis gabarras hasta los buques.

En 1905 había cuatro grandes almacenes de carbón con muelles especiales para el suministro, con 125 embarcaciones de 20 a 150 toneladas, 18 remolcadores y quince unidades menores para avisos, condición de jornaleros y estibadores. Había 700 obreros fijos dedicados a esta tarea. Para el suministro de agua contaban con quince aljibes movidos a vapor, seis falúas y 150 embarcaciones dedicadas a las transacciones comerciales del cambullón.

El año 1912 marcaría posteriormente el pico absoluto del tráfico de carbón en Canarias, demostrando el éxito de estas infraestructuras. Cory Brothers estuvo en los primeros lugares en inversión portuaria, hasta que en los años 50 encabezó el listado de contribuyentes, con un 16% de las inversiones en el puerto con su última concesión en los terrenos ganados al mar en la Explanada Tomás Quevedo Ramírez.

El negocio del abastecimiento de barcos movía muchísimo dinero y no estuvo exento de batallas empresariales entre gigantes como Elder Dempster, que dominaba el 36% del mercado, y Cory Brothers con el 10%. Mientras la primera era armadora, banquera, consignaba y se dedicada la importación y exportación, Cory sólo ofrecía consignación, astillero, almacenaje y suministro de carbón. Miller y Cía era la más completa, pues era consignataria, comisionista, aseguradora, banquera, suministraba agua, carbón y víveres, armadora con astilleros y varaderos y con una línea de importación y exportación.

A la dura competencia se sumaron otros problemas como la Primera Guerra Mundial, que redujo el tráfico hasta 1924. Le siguieron las crisis económicas mundiales de los años 27 y 29 y, sobre todo, el cambio tecnológico, ya que los barcos empezaban a usar combustible líquido (fuel-oil) en lugar de carbón.

Los primeros depósitos de combustible fueron de la Shell en el año 1919 a través de Miller y Cía, con tres depósitos (dos de 8.000 toneladas cada uno y el tercero de 500). Según el cronista portuario José Ferrera Jiménez, el primer buque-tanque que descargó combustible refinado para los citados depósitos fue el vapor inglés War Ranne el día 21 de marzo de 1919, con la asistencia de las autoridades de la ciudad. Al año siguiente, la Shell estableció su primera oficina en el muelle Grande. Luego le seguirían, Cory Brothers en 1929, Mobil Oil en 1935 y Texaco en 1938.

En 1930 las grandes compañías decidieron que era mejor unirse en una especie de trust empresarial dirigido desde Londres para compartir personal, instalaciones y abaratar costes. Cory Brothers tardó en integrarse del todo en este gran grupo hasta 1946 por incompatibilidad comercial con la Casa Miller, que representaba a la petrolera Shell, mientras que Cory vendía productos de su rival, British Petroleum.

Como ejemplo de los últimos tiempos tenemos la información de LA PROVINCIA de agosto de 1968, cuando las principales suministradoras eran Esso, Cepsa, la Sociedad Petrolífera Española, Cory Brothers y Texaco. En ese año la que avitualló más fue la Sociedad Petrolífera. Española, con 85.570 toneladas métricas, seguida por Cory Brothers con 36.753 y la Cepsa con 31.508.

Sir Clifford John Cory, el Rey del Carbón, fue el presidente de Cory Brothers & Co., durante su época de mayor expansión mundial, cuando la compañía se convirtió en un gigante global. Fue miembro del Parlamento británico por el Partido Liberal durante casi veinte años y era tan inmensamente rico que compró una abadía antigua (Llantarnam Abbey) en Gales y la reformó como una mansión palaciega. Era conocido por sus gustos caros (juego del polo, yates, fiestas de la alta sociedad).

Su padre y su tío empezaron exportando el famoso carbón de Gales, considerado el mejor del mundo para los barcos de vapor porque daba mucho calor y poco humo. Su genialidad fue crear una red mundial de estaciones para buques desde el Canal de Suez hasta Sudamérica.

Cuando el mercado cambió se españolizó como Cory Hermanos SA para sobrevivir décadas adaptándose a prestar servicios portuarios, consignataria de buques y, sobre todo, de salvamento y remolque con la embarcación Cory, que operó en el puerto hasta los años 70, y el remolcador Tamarán, botado en 1964 como el más potente con base en La Luz y el emblema de la compañía. Realizó muchos servicios contra incendios y el rescate de buques encallados en la costa grancanaria. En 1983 se desprendió de su famosa flota de remolcadores vendiéndola a la Compañía Canaria de Remolque, que posteriormente fue adquirida por el Grupo Boluda, que decidió extinguir legalmente la histórica marca Cory Hermanos del Puerto de La Luz.

La poderosa compañía que presidió Sir Clifford Cory y que dominó el Puerto de La Luz sigue muy activa hoy en día bajo el nombre de Cory Brothers Limited y a nivel global como parte del grupo VertomCory. Pasaron de ser los reyes de las estaciones carboneras para buques a convertirse en una importante agencia marítima y empresa de logística a nivel mundial. Hoy gestionan fletes (transporte marítimo, aéreo y terrestre), aduanas y logística de grandes proyectos energéticos. Recientemente celebraron sus más de 180 años de historia en Cardiff (Gales), la ciudad donde se fundó la empresa. Su antigua y majestuosa sede de 1889 sigue en pie y se le conoce como Cory’s Buildings, un bien protegido que se está restaurando para convertirse durante este año 2026 en el nuevo campus del prestigioso colegio Cardiff Sixth Form College.

En la institución británica más antigua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (1834), el conocido como Cementerio Inglés, hay una tumba (Zona E, ﬁla 1) con el siguiente epitaﬁo: «In memory of / William Cory James / of Tafira. Grand Canary/ Beloved husband of Ethel. / Father of Dennis, Andrew, and Lucy. / Died January 19. 1910. Aged 46 years».

A pesar de la coincidencia del nombre, William Cory James no tuvo una relación directa con la Casa Cory, sino que fue un tenor profesional de ópera que buscó refugio en la isla, como habían hecho otros compatriotas suyos. Sin embargo, su padre Daniel Dennis James era un comerciante de carbón en Londres y puede que haya bautizado a su hijo en honor a William Cory (1783-1862), el fundador de la compañía William Cory & Son, una de las firmas de carbón más grandes de Londres con la que probablemente su padre trabajaba.

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La familia de William Cory (Londres) y la de Cory Brothers (Cardiff) eran distintas, aunque ambas operaban en el mismo sector y eran originarias del West Country inglés. Es posible que eligiera Gran Canaria por las conexiones comerciales de su padre en el mundo del carbón o simplemente por salud, ya que Tafira era un destino común para británicos con afecciones respiratorias.