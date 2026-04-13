Festival Borahae Alisios: un puente cultural entre Corea y Canarias a ritmo de K-pop
El 18 de abril, la plaza de eventos de Alisios se transforma en escenario de talleres, música y danza coreana
El Centro Comercial Alisios se prepara para acoger, el próximo sábado 18 de abril de 2026, la primera edición del Festival Borahae Alisios, una cita ineludible que acercará el universo del K-pop y la cultura coreana a todos los públicos.
Con una programación pensada tanto para los apasionados de esta cultura como para quienes desean descubrirla por primera vez, la plaza de eventos de Alisios se transformará durante toda la jornada en un punto de encuentro lleno de música, creatividad y experiencias participativas.
Una jornada para descubrir la cultura coreana
Desde la mañana, los asistentes podrán sumergirse en diferentes talleres diseñados para explorar la tradición y las tendencias coreanas. Entre las 10:30 y las 12:00 horas, se celebrará un taller de creación de lightsticks y otro de cometas coreanas. A continuación, de 12:00 a 13:30 horas, será el turno de la creación de tarjetas derpy y la decoración de abanicos coreanos. Cada taller contará con un aforo limitado a 20 personas, con acceso por orden de llegada.
La programación continuará por la tarde con música y baile coreana. De 17:00 a 18:00 horas, el escenario acogerá una actuación de pop coreano en vivo, al que seguirá un show de baile K-pop con cinco bailarines y como colofón del festival, se ofrecerá una masterclass de coreografía K-pop, donde los asistentes podrán aprender algunos de los pasos más icónicos de este fenómeno musical global.
Alisios, espacio de encuentro cultural
Con iniciativas como el Festival Borahae Alisios, el centro grancanario refuerza su compromiso de generar un espacio cultural, abierto, dinámico y diverso, donde convivan la música, el arte y la participación para ofrecer una experiencia inolvidable a sus visitantes.
Sin duda, una oportunidad perfecta no solo para fans del K-pop, sino también para quienes quieran acercarse por primera vez a una de las culturas más influyentes del momento.
Además, este evento es también el resultado de la colaboración y sinergia entre los operadores coreanos presentes en el centro comercial y asociaciones culturales coreanas, creando una experiencia auténtica que acerca Corea al público local y fomenta el intercambio cultural.
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