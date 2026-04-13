Sanidad invierte 9 millones de euros para rehabilitar la fachada del Hospital Insular de Gran Canaria

Este martes, 14 de abril, darán comienzo las obras de rehabilitación de la fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El proyecto supone a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una inversión que supera los 9 millones de euros y se desarrollará por etapas para minimizar la repercusión sobre la actividad hospitalaria.

Un comunicado emitido por Sanidad explica que la primera etapa comprende la ejecución de las fachadas sur y oeste del edificio. Para delimitar la zona de obra se hará un vallado que ocupará la acera junto al edificio oeste, así como parte del vial anexo a este área. Asimismo se ocupará parte de la parcela del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) como lugar de acopio de material, retirada de escombros y casetas de obra.

Mejora del revestimiento

Desde el Gobierno autonómico exponen que la fachada del Hospital Insular está expuesta a inclemencias del tiempo por estar muy cerca de la costa y por la proximidad de la Autovía GC-1, lo que ha afectado al estado de la misma.

La reforma pretende rehabilitar toda la fachada utilizando un sistema constructivo de revestimiento que, alegan, aúna diseño, durabilidad y mejora del confort término, así como de las condiciones acústicas, ampliando las medidas de protección ambiental, tanto en los materiales y productos como en la gestión de las obras.

Se prevé que esta fachada mejore de manera considerable las prestaciones energéticas de su envolvente térmica, que además dará un aspecto de modernidad al conjunto del edificio.

Contratación de la obra

La contratación de la obra se ha realizado mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada.