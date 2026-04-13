katiuska Hernández Alemán, nueva vicesecretaria general del Pleno del Ayuntamiento
katiuska Hernández Alemán asume el cargo de vicesecretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras ser nombrada por libre designación
katiuska Hernández Alemán ha tomado posesión este lunes como vicesecretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras su nombramiento mediante el sistema de libre designación.
La alcaldesa, Carolina Darias, ha destacado durante el acto que este nombramiento refuerza la estructura de apoyo jurídico y técnico al Pleno municipal, contribuyendo a garantizar el adecuado ejercicio de sus competencias. En el acto han estado presentes el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola; la concejala delegada de Recursos Humanos, Esther Martín; la secretaria general del Pleno, María Mercedes Contreras, así como distintas directoras generales del Ayuntamiento.
Comisión de Valoración
El nombramiento ha sido efectuado por Decreto de la Alcaldía tras la finalización del proceso de provisión del puesto, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior.
El procedimiento se ha desarrollado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, culminando con la propuesta de la Comisión de Valoración una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
La adjudicación del puesto fue publicada el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial del Estado mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública de 2 de marzo de 2026.
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