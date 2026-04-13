El Museo Néstor se prepara para convertirse en fundación al calor del inicio de las obras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia la conversión del patronato del Museo Néstor en una fundación. Junto a las obras para su rehabilitación, que dieron comienzo este lunes, arranca así el proceso que pretende transformar este espacio emblemático –cerrado desde 2017 por filtraciones y daños estructurales– tras varios intentos fallidos de reforma.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 4.049.583,46 euros y un plazo de ejecución de 24 meses que abarca tres ejes fundamentales: conservación, accesibilidad y mejora de las instalaciones.

Impermeabilización y recuperación de elementos

En primer lugar, se levantarán todas las tejas del edificio para impermeabilizar las cubiertas, evitando que se perpetúen las filtraciones y humedades. A continuación se rehabilitará la carpintería y se recuperarán los elementos arquitectónicos del inmueble, que permanecen ocultos desde hace décadas a causa de anteriores reformas. Asimismo, se incorporarán rampas y un ascensor para mejorar los accesos, respetando la estructura original del edificio.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró que la conversión del patronato en fundación supone un "proceso de transformación importante" que no solamente busca "adaptar un edificio a las características museográficas propias del siglo XXI, sino también la organización".

Comienzo de las obras para restaurar el Museo Néstor / LPR

Unas obras muy esperadas

En palabras de la alcaldesa, estas obras que "llevan mucho tiempo demandadas" permitirán "recuperar el estado original de muchas partes del edificio". En esa línea, matizó: "Se trata de una intervención muy ambiciosa y muy deseada para tener este museo en las mejores condiciones posibles y que la obra de Néstor luzca en un espacio tan singular que forma parte de la identidad de esta ciudad".

Junto a Darias, en la visita también estuvieron presentes el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, acompañados por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, además del director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, quien destacó algunos de los principales cambios que traerán las obras.

70 años de historia

El museo, que este verano cumplirá 70 años, cuenta con 1.600 metros cuadrados divididos en dos plantas. Se trata de un inmueble ideado por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, hermano de Néstor de la Torre y uno de los mayores representantes del racionalismo arquitectónico en Canarias, con una notoria implicación en el desarrollo urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria.

La ampliación de la planta baja sumará una sexta sala a las cinco de las que ya dispone, además de ganar espacio para el almacenaje de cuadros. En este piso se encuentra una sala hexagonal que hace varias décadas fue objeto de unas obras en las que se colocó un marco que "desmerecía la obra". Por ello, durante las nuevas reformas, se retirará la estructura para "recuperar el proyecto original".

Optimización de espacios para preservar el pasado

También habrá un cambio en los usos que afectará al despacho del director, que se convertirá en una tienda de recuerdos, además de a un ventanal, que pasará a ser una gran puerta. De este modo, no solo se pretende optimizar los accesos, sino también facilitar la entrada y salida de cuadros. Por su parte, se ganará espacio en la parte trasera de la planta alta para la incorporación de un ascensor, donde también se mejorarán las conexiones de las salas con el pasillo.

Montesdeoca aseguró que hay elementos arquitectónicos del inmueble que no se ven desde hace 50 años, por lo que confía en que las obras no solo cambien la museografía, sino que también "mantengan el espíritu de Miguel". El director detalló que también se realizarán cambios en la iluminación del espacio y que su objetivo también para por la colaboración con otros museos y colecciones privadas para rotar las obras, "que es lo que hace que el artista esté vivo".

Un espacio de canariedad

Según expresó el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, las obras pretenden la "adecuación de unas instalaciones obsoletas que estaban fuera de normativa" mediante una "intervención respetuosa con la estructura del edificio" que respete sus elementos originales. Umpiérrez insistió en el legado de Néstor de la torre como una parte esencial de la identidad canaria y su imaginario: "Este es un espacio deslocalizado, es decir, que nos pertenece a todos".

En este sentido, desgranó la obra de Néstor de la Torres es "la primera que empieza a formar parte de la decoración de las casas de los canarios", por lo que "este es un museo básico de la red de museos de Canarias". De este modo, señaló la importancia de que los necesarios procesos de modernización vayan de la mano de una recuperación del origen.