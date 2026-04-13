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Las Palmas de Gran Canaria convoca su XX Concurso de Fotografía Rápida con 4.700 euros en premios

El evento se celebrará el 25 de abril en las Ramblas de Mesa y López y está abierto a participantes de todas las edades, tanto profesionales como aficionados

Las Palmas de Gran Canaria convoca su XX Concurso de Fotografía Rápida con 4.700 euros en premios

Las Palmas de Gran Canaria convoca su XX Concurso de Fotografía Rápida con 4.700 euros en premios / La Provincia

Bruno Betancor

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la fotografía con la celebración del XX Concurso de Fotografía Rápida, una cita ya consolidada en el calendario cultural que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril en las conocidas Ramblas de Mesa y López. El evento propone una jornada intensa en la que creatividad, técnica y rapidez serán claves para captar la mejor imagen en un tiempo limitado.

Este certamen, que alcanza su vigésima edición, mantiene su esencia original: retar a los participantes a capturar una imagen en directo, en un entorno concreto y en un plazo determinado. Una fórmula que combina emoción, improvisación y talento, y que cada año atrae tanto a fotógrafos experimentados como a aficionados que buscan disfrutar de su pasión en un ambiente dinámico.

Una de las principales características del concurso es su carácter inclusivo. La organización ha apostado por un formato abierto, en el que pueden participar personas de todas las edades, sin importar su nivel de experiencia. Desde profesionales consolidados hasta quienes están dando sus primeros pasos en la fotografía, todos tienen cabida en esta iniciativa.

Este enfoque convierte el evento en una oportunidad no solo para competir, sino también para aprender, compartir y experimentar. La fotografía rápida exige agilidad visual, capacidad de adaptación y una mirada creativa que sepa encontrar valor en lo cotidiano.

4.700 euros en premios

El atractivo del concurso no se limita a la experiencia artística. La organización ha previsto un total de 4.700 euros en premios, lo que añade un incentivo adicional para los participantes. Esta dotación económica refuerza el interés del certamen y lo posiciona como uno de los concursos de fotografía más destacados del ámbito local.

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Los premios suelen repartirse en distintas categorías, lo que permite reconocer diferentes estilos, enfoques y perfiles de participantes. De esta forma, se fomenta la diversidad creativa y se amplían las posibilidades de reconocimiento.

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