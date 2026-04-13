El precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria sigue al alza: 1.290 euros de media

El precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria mantiene su tendencia al alza y sitúa a la capital entre las más caras del país. La escasez de vivienda disponible y la elevada demanda siguen tensionando el mercado residencial.

El acceso a la vivienda, un problema creciente en la capital

El encarecimiento del alquiler ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales retos sociales en Las Palmas de Gran Canaria. El esfuerzo económico que deben asumir muchos inquilinos supera en numerosos casos los niveles recomendados, que sitúan el gasto en vivienda en torno al 30% de los ingresos del hogar, especialmente en el caso de jóvenes y familias con rentas medias o bajas.

En la práctica, cada vez son más los hogares que destinan una parte muy superior de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, lo que reduce su capacidad de ahorro y limita otras decisiones de consumo básico. El problema afecta de forma especialmente significativa a los menores de 35 años, un grupo en el que el acceso a la vivienda se ha retrasado de forma notable en los últimos años, así como a familias que, aun contando con ingresos estables, encuentran serias dificultades para acceder a viviendas en condiciones asequibles dentro del mercado libre.

Esta realidad ha reabierto el debate sobre la necesidad de impulsar medidas que contribuyan a ampliar la oferta de vivienda en alquiler, especialmente la de carácter residencial, así como de reforzar políticas públicas que permitan equilibrar un mercado tensionado.

Un mercado marcado por la falta de vivienda disponible

El aumento del precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria responde, en gran parte, a la escasez de vivienda disponible en el mercado de larga duración frente a una demanda que se mantiene constante. A ello se suman factores estructurales como el crecimiento poblacional, el atractivo turístico de la ciudad y el auge del alquiler vacacional, que han contribuido a reducir el stock de viviendas destinadas al arrendamiento residencial.

En este contexto, el mercado se ha vuelto especialmente competitivo. En zonas como Santa Catalina, Guanarteme, Las Canteras o Alcaravaneras, los pisos se anuncian con precios que en muchos casos superan los 1.000 euros mensuales, incluso en viviendas de pequeñas dimensiones o con una sola habitación. Esta situación provoca que los inmuebles disponibles se alquilen en plazos cada vez más cortos y con numerosos interesados, reduciendo el margen de negociación para los inquilinos.

Según el índice de Fotocasa, el precio medio del alquiler en la capital se sitúa en 1.290 euros mensuales, lo que refleja la tensión existente en el mercado residencial y consolida la tendencia al alza en la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria, entre las capitales más caras para alquilar

Con estos niveles de precios, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene entre las quince capitales más caras de España en el mercado del alquiler, según los últimos registros de los principales portales inmobiliarios. Esta posición refleja la consolidación de una tendencia al alza que se ha ido asentando en los últimos años en el conjunto de la capital grancanaria.

El dato evidencia el desequilibrio estructural entre una oferta limitada de vivienda disponible y una demanda que se mantiene activa, especialmente en zonas urbanas consolidadas y bien conectadas. Barrios como Guanarteme, Alcaravaneras o el entorno de Las Canteras concentran buena parte de la presión del mercado, con precios que se sitúan entre los más elevados del municipio.

A la espera de una mayor disponibilidad de vivienda y de posibles medidas que contribuyan a aliviar la presión, el acceso al alquiler sigue siendo uno de los principales desafíos para los residentes en la capital. Por ahora, el mercado apunta a que los precios se mantendrán en niveles elevados en el corto y medio plazo.