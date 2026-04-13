No cabe ni un barco: el Puerto de Las Palmas alcanza su plena ocupación con once buques offshore atracados en sus muelles

El Puerto de Las Palmas ha alcanzado estos días la plena ocupación de sus muelles con la llegada de cuatro nuevos buques offshore que se unen a los siete que ya estaban atracados en este recinto portuario que está demostrando su capacidad para operar estas grandes unidades de forma simultánea.

Los últimos en llegar han sido el Castorone, el Noble Voyager, el Noble Valiant y el Santorini que hacen escala en el puerto ubicado en Las Palmas de Gran Canaria procedentes de Río de Janeiro, La Coruña, el Golfo de México y Costa de Marfil, respectivamente.

El 'Castorone' y su parada en el puerto

El Castorone, que tiene una eslora de 330 metros sin incluir su rampa aguijón y una manga de 40, forma parte de la flota de la compañía italiana Saipem y está especializado en los trabajos de tendido de tuberías. Tras de gran diámetro en aguas ultraprofundas a más de 3.000 metros. Tras realizar trabajos en Río de Janeiro, permanecerá cinco días en La Luz para ser sometido a trabajos de reparación con una tripulación de 500 personas a bordo, aunque está preparado para llevar más de 700 a la vez.

El 'Noble Voyager', uno de los perforadores que permanecen en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Este buque fue construido en 2012 y navega bajo la bandera de Bahamas, y ha sido destinado a grandes proyectos como la construcción de oleoductos en el Mar del Norte, el Golfo de México, Argentina y el Mediterráneo. Ahora se dirige al Mar Negro.

Operativa en Nelson Mandela y Reina Sofía

Este es el único de los cuatro recién llegados que está en el dique Nelson Mandela; los otros tres -que son buques perforadores de gran tamaño- se encuentran en la prolongación sur del Muelle Reina Sofía, donde están siendo atendidos por la consignataria Hamilton y Cía.

El 'Noble Voyager'

El Noble Voyager, construido en 2015, tiene una eslora de 228 metros y una manga de 42, está realizando una pausa en su travesía entre La Coruña y el puerto New Orleans International, en Estados Unidos, para vaciar los tanques de agua oleosa de las sentinas y poder recibir servicios de mantenimiento y adecuación. Con bandera de las Islas Marshall, este barco de la naviera Noble Corporation cuenta con una torre de perforación de 210 pies y utiliza un sistema de alto rendimiento. En su estancia en Galicia, se retiraron sus hélices de propulsión para poder acceder al astillero de Navantia para ser sometido diversos trabajos de puesta a punto.

El 'Noble Valiant'

A la misma compañía pertenece el Noble Valiant, que llega desde Louisiana Offshore Oil Port, en Estados Unidos, ubicado en el Golfo de México. También este barco limpiará sus depósitos y será adecuado mientras espera su próximo destino, que no ha sido notificado aún al Puerto de Las Palmas.

Imagen de archivo del 'Castorone' durante una travesía / La Provincia

Se trata de un buque con dimensiones similares a su 'hermano' y está preparado para perforar en aguas ultraprofundas, a una profundidad de hasta 40.000 pies, es decir, a 12.000 metros.

El 'Santorini' completa la ocupación

El último de los barcos offshore que se ha incorporado al paisaje del litoral de la capital grancanaria es el perforador Santorini, que llega desde el puerto de Abidjan, en Costa de Marfil, y se dirige al de Larnaca, en Chipre, desde donde partirá a su próxima misión. Con una eslora de 228 metros y una manga de 42, es un barco perforador de séptima generación y está equipado con un sistema de control de perforación automatizado que regula las actividades repetitivas de perforación, mejorando la operativa y reduciendo los tiempos no productivos.

Beatriz Calzada destaca el papel estratégico del puerto

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, señala que “esta elevada concentración de actividad confirma la confianza de las grandes compañías internacionales" en el Puerto de Las Palmas "y en la solvencia técnica de toda la comunidad portuaria", a lo que añade que "la capacidad para atender operativas complejas, con altos requerimientos técnicos y logísticos, nos consolida como un enclave estratégico en el Atlántico para el desarrollo de proyectos offshore de ámbito internacional”.