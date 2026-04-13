Un roadshow nacional impulsa a Las Palmas de Gran Canaria como destino urbano

Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha participado en un roadshow nacional organizado por Turismo de Gran Canaria con el que ha recorrido varias ciudades españolas con el objetivo de reforzar la presencia del destino entre agencias de viajes y profesionales del sector turístico.

Esta acción itinerante hizo paradas en Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Donostia-San Sebastián y Santander, donde la delegación de la capital grancanaria ha presentado su propuesta como destino urbano que trabaja por un" turismo responsable, sostenible, que respeta la identidad local".

Durante las jornadas realizadas entre el 6 y 10 de abril se mantuvieron 150 encuentros directos con intermediadores del sector.

La iniciativa, impulsada por Turismo de Gran Canaria en colaboración con instituciones públicas y empresas privadas del sector, "ha permitido a Las Palmas de Gran Canaria reforzar su posicionamiento como destino urbano diferenciado dentro de la Isla, destacando su oferta cultural, especialmente en el ámbito de la música", destacaron desde el área de Turismo LPA.

Crecimiento sostenible, innovación, bienestar de los residentes y la atracción de un perfil de viajero interesado en el temas turísticos centraron los ejes de la actividad.