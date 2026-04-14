Las aceras de Los Tarahales y Almatriche tendrán fondos del Fdcan

La segunda fase de las aceras de Los Tarahales, el traslado de las naves de ayuda humanitaria y el nuevo albergue de protección animal ganan peso en los fondos del Fdcan reservados para Las Palmas de Gran Canaria. Principalmente, estos cambios se hacen en detrimento de las partidas que estaban destinadas a la construcción de vivienda pública y a la adaptación del Frente Marítimo entre la Base Naval y las Alcaravaneras. El Ayuntamiento capitalino vuelve así a reformular, por cuarta vez en este mandato, las subvenciones directas que otorga la Comunidad Autónoma para inversiones reales.

Esta redistribución de las partidas del Fdcan fue aprobada en Junta de Gobierno la semana pasada y deberán ir a pleno a final de mes. El convenio suscrito entre el Consistorio y el Cabildo para la distribución de esta subvención autonómica permite ir variando los proyectos. La ciudad dispone de 13,9 millones de euros de estos fondos para este año y de la misma cantidad para 2027, distribuidos en proyectos agrupados en ocho líneas de actuación.

Acondicionamiento de la red viaria

El acondicionamiento de la red viaria es la línea de actuación que más crece en la previsión del Fdcan. Pasa de 4,08 millones de euros a más de 11,3 millones. La idea será poder financiar la segunda fase de urbanización de la Carretera General del Norte a su paso por Los Tarahales, concretamente en el tramo entre la rotonda de La Ballena y el inicio de la conocida como Recta de Los Tarahales; en este punto la obra empataría con la primera fase, desarrollada en el mandato pasado.

Este proyecto incluye la construcción de aceras en todo el recorrido, mejoras en la accesibilidad peatonal, la adaptación del acceso a La Paterna y la habilitación de una nueva entrada a este barrio junto al parque Juan Alemán. El Ayuntamiento ha reservado para este año 2,5 millones y para el próximo otros 1,8 millones. Estos trabajos salieron a licitación a finales de 2024, pero el proceso se demoró en el tiempo y la ciudad terminó perdiendo los fondos Next Generation con los que se iba a financiar inicialmente.

Las aceras de Almatriche

La idea también será financiar las aceras de Almatriche, mejorando así la accesibilidad de la antigua carretera general que cruza este barrio de la periferia. Se trata un proyecto altamente demandado por los vecinos que ya ha sido propuesto para su adjudicación. . El Ayuntamiento ha reservado 6,5 millones repartidos en el año en curso y el próximo. Además, en matería de viales, el Fdcan incluye 221.492 eurospara restituir este año el acceso de Nicolás Estévanez a la GC-1 y otros 276.753 para modificar los paneles de madera de Mesa y López.

Las 115 viviendas públicas en La Minilla están previstas en el plan anual con otras fuentes de financiación

En materia de Movilidad, el Ayuntamiento retira los 189.776 euros que había previstos para la Metroguagua, por lo que la cuenta de este sistema de transporte se queda a cero -al menos con esta línea de financiación-; en el programa original de 2023 había un millón para cada anualidad. El Consistorio también quita los 4,9 millones previstos para la construcción de vivienda pública. Se trata de una partida que introdujo en la modificación del año pasado para promociones de alquiler asequible. La idea será hacerlas con otro tipo de fondos; de hecho, las 115 viviendas previstas en La Minilla están incluidas en el plan de contratación de 2026.

Traslado de las naves de ayuda humanitaria

El Ayuntamiento también retira los 6,3 millones de euros para el frente marítimo entre la Base Naval y las Alcaravaneras, pendientes todavía de cerrar un acuerdo con Defensa. A cambio, introducen el año que viene 3,7 millones para el traslado de las naves de ayuda humanitaria del muelle de Sanapú, proyecto que quedó desbloqueado el mes pasado tras alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria después de más de un año de desencuentros. Esta actuación forma parte del futuro gran parque del Puerto.

Vista aérea de las naves humanitarias junto al muelle Sanapú del Puerto de La Luz / José Carlos Guerra

El otro gran incremento se produce en materia de recuperación de espacios naturales. En este caso el Ayuntamiento reserva seis millones frente a los cuatro del planteamiento anterior. Esta partida incluye la construcción del nuevo centro de protección animal. Este albergue municipal estará situado en una parcela de 37.727 metros cuadrados en Tenoya; el terreno fue adquirido a finales del año pasado.

Reforma del Museo Néstor

Para estos dos años hay otros 4,2 millones de euros reservados para la reforma del Museo Néstor. Esta partida ya fue redistribuida en el Fdcan del año pasado tras quedar desiertos los trabajos y revisar al alza su presupuesto. En cualquier caso, los trabajos en la pinacoteca del Pueblo Canario arrancaron el mes pasado después de ocho años clausurada por humedades y falta de mantenimiento.

También hay previstos 1,5 millones para la red de miradores. Más concretamente para retomar los trabajos en la Punta de Diamante, en San Nicolás, paralizados en 2018 tras descubrir restos arqueológicos. Por último, hay otros 902.000 euros para proyectos en espacios libres. Esta partida incluyó desde la reprogramación del año pasado mejoras en la playa de La Puntilla, en San Cristóbal, tras quedar la obra desierta en 2024.