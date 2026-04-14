Un acertante de Las Palmas de Gran Canaria gana más de 300,000 euros en el Euromillones

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de abril de 2026, dejó una noticia destacada en Canarias. Un boleto validado en Tamaraceite, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, consiguió un premio de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos y una estrella, dotado con 344.056,48 euros. La combinación ganadora del día estuvo formada por los números 01, 02, 04, 28 y 44, con las estrellas 05 y 12, mientras que el código de El Millón fue BHZ42096. Los datos del sorteo coinciden con la información difundida por Loterías y Apuestas del Estado.

La administración o punto de venta que selló el boleto premiado se encuentra en el Centro Comercial Los Alisios, en la dirección Hermanos Domínguez, dentro del núcleo de Tamaraceite, en la isla de Gran Canaria. Ese establecimiento se convierte así en uno de los focos de atención del día tras repartir uno de los premios más elevados del sorteo en España, al tratarse de la única apuesta acertante nacional en esa segunda categoría.

La combinación ganadora de Euromillones en este sorteo estuvo formada por los números 01, 02, 04, 28 y 44. Las estrellas fueron 05 y 12. Junto a ello, el código asociado al sorteo de El Millón fue BHZ42096. Ese código, según la información disponible del sorteo, se vendió en León, concretamente en José Aguado, 34.

¿Cómo se juega al Euromillones?

Logo del Euromillones / La Provincia

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.