Renovación de 474 calles y cortes de tráfico: las claves del asfaltado en Escaleritas por medio millón de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa con los trabajos de asfaltado en la Avenida de Escaleritas, una actuación destinada a mejorar el estado del firme y la seguridad vial en uno de los ejes principales del distrito Ciudad Alta. La intervención, que conlleva distintos cortes al tráfico en horario nocturno, cuenta con un presupuesto de 529.891,35 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo. La actuación incluye además las calles Pepe Castellano y Bejeque, esta última ubicada en la urbanización Sansofé, donde, según el consistorio, ya se han realizado rebajes de aceras y el asfaltado.

Visita a los trabajos en Escaleritas

La alcaldesa Carolina Darias realizó un recorrido por las obras junto al concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y la concejala del distrito Ciudad Alta, Betsaida González, para conocer el desarrollo de la intervención. El Ayuntamiento señala que esta zona no había recibido una actuación similar desde hace más de dos décadas.

Fresado, reasfaltado y accesibilidad

La intervención permitirá renovar cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie viaria. En la Avenida de Escaleritas se están ejecutando labores de fresado y posterior asfaltado del firme, además de actuaciones complementarias en accesibilidad mediante el rebaje de aceras en distintos puntos del entorno.

Cortes nocturnos y desvíos

Para llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento ha aplicado cortes de tráfico en horario nocturno con el objetivo de reducir las afecciones a la circulación durante el día. La coordinación de los tajos, añade el consistorio, se realiza con medidas de seguridad y con itinerarios alternativos para los vehículos.

Plan de Asfaltado 2024-2031

La actuación forma parte del Plan Municipal de Asfaltado 2024-2031, impulsado por la Concejalía de Vías y Obras, que contempla la renovación de 474 calles del municipio con una inversión prevista de 40 millones de euros. El programa abarca más de 1,38 millones de metros cuadrados de superficie viaria y peatonal e incorpora criterios de sostenibilidad, innovación y eficiencia, según la planificación municipal.

Obras en más de 105 vías

El Ayuntamiento indica que ya ha asfaltado o está renovando el firme en más de 105 vías de distintos barrios, entre ellos Tomás Morales, Paseo de Chil, Avenida de Ansite, Salto del Negro, Piletas, La Feria, El Pilar, Triana, El Lasso, Vegueta o León y Castillo, entre otros. Hasta el momento, el Gobierno municipal cifra en 8 millones de euros la inversión ejecutada y prevé superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año. Tras Escaleritas, los trabajos continuarán en las próximas semanas en Alcaravaneras y Guanarteme.