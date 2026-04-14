Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: cómo solicitar hasta 750 euros al mes antes de que cierre el plazo el 30 de abril
El plazo para solicitar estas ayudas municipales entra en su recta final en un contexto de precios al alza en el mercado del alquiler en la capital
Cuenta atrás para acceder a las ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria. Los residentes en el municipio tienen hasta el 30 de abril para solicitar estas subvenciones, que pueden alcanzar hasta 750 euros mensuales y cubrir gran parte del coste de la vivienda.
La convocatoria también contempla apoyo para necesidades de alojamiento temporal en casos justificados e incrementa hasta un 44% la cuantía de las subvenciones con el objetivo de ampliar su alcance ante el encarecimiento del mercado inmobiliario, en un contexto en el que la capital aspira a ser declarada zona tensionada.
Esta línea de ayudas, dotada con 1,5 millones de euros, está orientada a atender situaciones de vulnerabilidad social, prevenir la exclusión residencial y evitar la pérdida de la vivienda habitual.
Cuánto dinero se puede recibir con la ayuda al alquiler
La cuantía de las subvenciones permite cubrir hasta el 80% del importe del alquiler, con un máximo de 750 euros mensuales en régimen general. En el caso de familias numerosas o personas con movilidad reducida que necesiten viviendas adaptadas, el límite del alquiler subvencionable puede alcanzar los 900 euros. En situaciones excepcionales, la ayuda puede llegar a cubrir el 100% del alquiler, siempre que exista un informe favorable de los servicios sociales.
Qué ingresos y condiciones exige la convocatoria
Para acceder a estas ayudas, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar 2,5 veces el IPREM. Además, el precio del alquiler no puede exceder los límites establecidos por la convocatoria. La duración inicial de la ayuda es de seis meses, con posibilidad de prórroga hasta 24 meses y ampliación hasta 36 meses en casos de especial vulnerabilidad acreditada.
Quién puede solicitar la ayuda al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria
Podrán optar a estas subvenciones las personas empadronadas y residentes en el municipio desde al menos los dos años anteriores a la solicitud. Además, es necesario ser titular del contrato de arrendamiento y que la vivienda constituya el domicilio habitual y permanente del solicitante, sin disponer de otra vivienda en propiedad.
Cómo solicitar la ayuda antes del 30 de abril
Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento o de manera telemática a través de la sede electrónica municipal, donde también se puede consultar la documentación necesaria. Toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento puede consultarse en la web municipal.
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