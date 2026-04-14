Energía
El 'Norse Energi', preparado para instalar equipos gigantes de eólica marina, llega al Puerto de Las Palmas
Procedente de Namibia y con destino a Países Bajos, ese barco noruego llegó a Gran Canaria para recargar combustible y hacer transbordo de tripulación, mientras se prepara para su labor en el sector offshore europeo
Recién salido de los astilleros y botado a finales de marzo, el Norse Energi, uno de los más modernos barcos de instalación de turbinas eólicas, ha entrado al Puerto de Las Palmas este martes para tomar combustible, una operación que ha tenido que realizarse mientras fondeaba entre muelles debido a la ocupación total de las líneas de atraque de este recinto portuario. También realizará el transbordo de personal en una de las terminales de contenedores.
El barco, que fue construido en China, está diseñado para instalar turbinas eólicas con diámetros de rotor superior a los 300 metros y monopilotes de gran tamaño y con pesos de hasta 3.000 toneladas a 70 metros de profundidad, «dos de los elementos que marcan el salto de escala en la eólica marina», según afirma la naviera propietaria, DEME. Además, cuenta con una grúa de 3.200 toneladas y está equipado con la tecnología necesaria para reducir las emisiones de carbono.
Un referente europeo del sector offshore
El Norse Energi navega con bandera noruega, tiene una eslora de 151 metros y una manga de 62, y con sus capacidades «amplía el margen de actuación de DEME en el desarrollo de nuevos parques eólicos offshore, especialmente en zonas donde las condiciones del fondo marino o el diseño del parque requieren equipos de mayor potencia y alcance».
Ruta entre África y Europa
Es, junto a su gemelo, el Norse Wind, uno de los pocos barcos preparados para instalar equipos gigantes de eólica marina y ambos estarán destinados durante este año en distintas regiones de Europa. Concretamente, el Norse Energi , que llegaba a Gran Canaria procedente de Namibia, se dirige ahora a Países Bajos.
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