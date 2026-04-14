Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Influencer Annabella LovasBonos Consumo ArchipiélagoIntento de suicidioClavijo al PSOEEnsanche del puente centenario de MiraflorUD Las PalmasTiempo Canarias
instagramlinkedin

Tecnología

¿Cuál es la calidad del aire y el nivel de ruido en Las Palmas de Gran Canaria? Unos sensores inteligentes lo analizan

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instala sensores inteligentes en puntos clave para medir la calidad del aire y el ruido, recabando datos en tiempo real

Un sensor para medir la calidad del aire y el nivel de ruido

Un sensor para medir la calidad del aire y el nivel de ruido / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Sagulpa, ha iniciado la instalación de sensores inteligentes para medir la calidad del aire y el ruido ambiental dentro del desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el objetivo de disponer de información en tiempo real para la gestión del entorno urbano.

Primeras ubicaciones de la red

Los primeros dispositivos se están colocando en calle Galicia, esquina con Víctor Hugo, y en calle Manuel González Martín, esquina con Pío XII. Se trata de dos puntos con alta actividad diaria, desde los que se comenzará a monitorizar de forma continua la situación ambiental en el entorno.

Sensores inteligentes en Las Palmas de Gran Canaria

Sensores inteligentes en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

¿Qué miden los sensores?

Los equipos, desarrollados con tecnología Bettair®, permiten registrar distintos indicadores vinculados a la calidad del aire, entre ellos partículas en suspensión PM1, PM2.5 y PM10, además de gases como dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono (O₃), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO₂). También incorporan medición de nivel de ruido y variables meteorológicas como temperatura, humedad y presión atmosférica.

Datos en tiempo real y visualización

Según la información facilitada por el consistorio, los sensores recopilan datos cada pocos minutos y los transmiten automáticamente a una plataforma digital. A partir de esos registros, el sistema genera mapas y visualizaciones para facilitar el análisis y la interpretación de la evolución de los niveles de contaminación y ruido en la ciudad.

Apoyo a decisiones municipales

La implantación de esta red permitirá identificar con mayor precisión cómo cambian los valores de calidad del aire en distintos puntos, detectar áreas con mayor exposición a contaminantes y orientar actuaciones con mayor rapidez. El Ayuntamiento enmarca esta información como un apoyo directo a la planificación y gestión de la ZBE, así como a medidas vinculadas a la salud y el bienestar de la población.

Energía solar y despliegue progresivo

Los dispositivos funcionan con paneles solares, lo que los convierte en una solución autónoma para su operación en vía pública. El proyecto arranca con estas dos ubicaciones, pero prevé un despliegue progresivo para ampliar la red de monitorización en otros puntos de Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Declaraciones del área de Movilidad

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha señalado que la implantación “supone un avance clave” en la gestión de la movilidad y el espacio público, al permitir decisiones “más precisas y eficaces” gracias a datos en tiempo real. También ha indicado que la Zona de Bajas Emisiones requiere información fiable para su funcionamiento y que el sistema facilitará anticipación y decisiones fundamentadas para mejorar la calidad del aire.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
  2. El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
  3. Anabel Pantoja lamenta la muerte de Manuel: 'Hasta al irte fuiste generoso
  4. Muere Goyi Arévalo, madre y gran apoyo de Sara Carbonero
  5. Horóscopo de abril: los signos que toman impulso esta semana según Esperanza Gracia
  6. Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos
  7. Un pastor halla la mochila de la influencer Annabella Lovas, la joven localizada muerta hace un año en un barranco de Gran Canaria
  8. No cabe ni un barco: el Puerto de Las Palmas alcanza su plena ocupación con once buques offshore atracados en sus muelles

¿Cuál es la calidad del aire y el nivel de ruido en Las Palmas de Gran Canaria? Unos sensores inteligentes lo analizan

¿Cuál es la calidad del aire y el nivel de ruido en Las Palmas de Gran Canaria? Unos sensores inteligentes lo analizan

El corredor verde que conectará Tamaraceite y Ciudad Alta avanza con la licitación de las conexiones

El corredor verde que conectará Tamaraceite y Ciudad Alta avanza con la licitación de las conexiones

Renovación de 474 calles y cortes de tráfico: las claves del asfaltado en Escaleritas por medio millón de euros

Renovación de 474 calles y cortes de tráfico: las claves del asfaltado en Escaleritas por medio millón de euros

Un muro apuntalado y un pasaje peligroso: CC reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria medidas urgentes en Las Mesas

El PP reclama medidas de seguridad en Díaz Casanova y denuncia “abandono” de los polígonos en Las Palmas de Gran Canaria

El PP reclama medidas de seguridad en Díaz Casanova y denuncia “abandono” de los polígonos en Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas oferta la única nave que tiene libre y se queda sin suelo para crecer

El Puerto de Las Palmas oferta la única nave que tiene libre y se queda sin suelo para crecer

La obra de los 222 escalones que mejora la accesibilidad de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria

La obra de los 222 escalones que mejora la accesibilidad de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria

Dos detenidos en Las Palmas de Gran Canaria por robar material en un taller de karts valorado en 13.000 euros

Dos detenidos en Las Palmas de Gran Canaria por robar material en un taller de karts valorado en 13.000 euros
Tracking Pixel Contents