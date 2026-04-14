¿Cuál es la calidad del aire y el nivel de ruido en Las Palmas de Gran Canaria? Unos sensores inteligentes lo analizan

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Sagulpa, ha iniciado la instalación de sensores inteligentes para medir la calidad del aire y el ruido ambiental dentro del desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el objetivo de disponer de información en tiempo real para la gestión del entorno urbano.

Primeras ubicaciones de la red

Los primeros dispositivos se están colocando en calle Galicia, esquina con Víctor Hugo, y en calle Manuel González Martín, esquina con Pío XII. Se trata de dos puntos con alta actividad diaria, desde los que se comenzará a monitorizar de forma continua la situación ambiental en el entorno.

Sensores inteligentes en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

¿Qué miden los sensores?

Los equipos, desarrollados con tecnología Bettair®, permiten registrar distintos indicadores vinculados a la calidad del aire, entre ellos partículas en suspensión PM1, PM2.5 y PM10, además de gases como dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono (O₃), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO₂). También incorporan medición de nivel de ruido y variables meteorológicas como temperatura, humedad y presión atmosférica.

Datos en tiempo real y visualización

Según la información facilitada por el consistorio, los sensores recopilan datos cada pocos minutos y los transmiten automáticamente a una plataforma digital. A partir de esos registros, el sistema genera mapas y visualizaciones para facilitar el análisis y la interpretación de la evolución de los niveles de contaminación y ruido en la ciudad.

Apoyo a decisiones municipales

La implantación de esta red permitirá identificar con mayor precisión cómo cambian los valores de calidad del aire en distintos puntos, detectar áreas con mayor exposición a contaminantes y orientar actuaciones con mayor rapidez. El Ayuntamiento enmarca esta información como un apoyo directo a la planificación y gestión de la ZBE, así como a medidas vinculadas a la salud y el bienestar de la población.

Energía solar y despliegue progresivo

Los dispositivos funcionan con paneles solares, lo que los convierte en una solución autónoma para su operación en vía pública. El proyecto arranca con estas dos ubicaciones, pero prevé un despliegue progresivo para ampliar la red de monitorización en otros puntos de Las Palmas de Gran Canaria.

Declaraciones del área de Movilidad

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha señalado que la implantación “supone un avance clave” en la gestión de la movilidad y el espacio público, al permitir decisiones “más precisas y eficaces” gracias a datos en tiempo real. También ha indicado que la Zona de Bajas Emisiones requiere información fiable para su funcionamiento y que el sistema facilitará anticipación y decisiones fundamentadas para mejorar la calidad del aire.