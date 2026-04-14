El corredor verde que conectará Tamaraceite y Ciudad Alta avanza con la licitación del proyecto

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha iniciado la licitación del Proyecto de Red de Conectores Verdes, una actuación técnica destinada a dar continuidad ecológica a los distintos tramos del Corredor Verde Tamaraceite–Ciudad Alta.

La licitación cuenta con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y un presupuesto base de 379.675,19 euros. El documento que se saca a concurso contempla la definición, medición y planificación de las intervenciones necesarias para la regeneración ambiental de un itinerario continuo entre Tamaraceite y la parte baja del Parque de La Ballena, en los distritos de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y Ciudad Alta.

Conectores del Corredor Verde Tamaraceite Ciudad Alta / LP/DLP

Un itinerario continuo entre barrios

El trazado integra tramos urbanos y senderos ya existentes que serán acondicionados para reforzar su funcionalidad ambiental y la conectividad ecológica. La actuación busca enlazar zonas renaturalizadas y evitar la fragmentación de los espacios verdes, con un recorrido pensado también para el uso público.

Plantación de especies autóctonas y retirada de invasoras

El proyecto incorpora especies adaptadas al ecosistema canario, entre ellas drago, pino canario, barbuzano o peralillo, además de formaciones de matorral como sabina, lentisco, tajinaste blanco, guaydil, vinagrera, salvia canaria o tabaiba dulce. En paralelo, se prevé la eliminación de especies exóticas invasoras como el rabo de gato, la pitera, la tunera india o el tabaco moro.

Medidas para fauna y polinización

La intervención incluye actuaciones para mejorar la biodiversidad faunística mediante la instalación de nidales para aves insectívoras y rapaces, como el cernícalo vulgar y la lechuza común, además de refugios para insectos y elementos de apoyo a la polinización.

Señalética, sombra e integración paisajística

Desde el punto de vista del uso ciudadano, el recorrido incorporará elementos de integración paisajística, sombra y señalética interpretativa orientada a divulgar los valores ambientales del itinerario. El plazo de presentación de ofertas se abrirá una vez la convocatoria se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Un corredor de 12 kilómetros

El Corredor Verde Tamaraceite–Ciudad Alta contempla la renaturalización de un espacio total de 459.016 metros cuadrados con la plantación de más de 10.000 nuevos ejemplares de árboles, palmeras, arbustos y matorral. El proyecto, con una longitud aproximada de 12 kilómetros, está desarrollado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estas intervenciones se enmarcan en el Plan Director de Infraestructuras Verde-Azul y Biodiversidad, la hoja de ruta municipal para la renaturalización progresiva de la ciudad, con el objetivo de duplicar las zonas verdes urbanas y reforzar la adaptación frente al cambio climático.