Un muro apuntalado y un pasaje peligroso: CC reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria medidas urgentes en Las Mesas

«Un riesgo evidente» para los transeúntes, así es como el portavoz de Coalición Canaria (CC) en Las Palmas de Gran Canaria, David Santana, califica el estado de un muro que linda con un callejón en el barrio de Las Mesas, una situación por la que su formación política reclama al Ayuntamiento capitalino una actuación «de oficio y de manera inmediata».

El enclave señalado es el Pasaje Armando García Díaz, un callejón que conecta la calle Aires de Lima con Cieguita de Lugarejo. Según CC, por este paso transitan cada día residentes del barrio para tareas cotidianas como tirar la basura, acudir a la parada de guaguas, ir al colegio o desplazarse al trabajo.

Muro apuntalado y entorno degradado

La formación asegura que el muro presenta riesgo de caída y que, de hecho, se encuentra apuntalado con refuerzos provisionales de madera, sin que se conozca su estado real. A esta circunstancia, añade, se suman otras condiciones que agravan la preocupación vecinal: el pasaje es estrecho, carece de iluminación suficiente y presenta hierbas crecidas, además de falta de poda y mantenimiento.

Callejón en mal estado junto a un muro apuntalado en Las Mesas / La Provincia

En este contexto, David Suárez afirmó que no se trata de «una incidencia menor», al tratarse de un punto de tránsito diario para vecinos de distintas edades. El edil señaló que visitó la zona y pidió al gobierno municipal —integrado por PSOE, Unidas Sí Podemos y NC— que adopte medidas para asegurar el entorno.

Intervención de oficio y responsabilidades

El portavoz de CC subrayó que, aunque la titularidad del muro pueda corresponder a particulares o existir diferentes herederos, el consistorio puede intervenir de oficio cuando existe un posible riesgo para la seguridad. En ese supuesto, añadió, la administración local podría actuar primero para garantizar la protección del paso y reclamar después el coste de la reparación a los responsables, como ocurre en otras situaciones tramitadas a través de Disciplina Urbanística.

«La pregunta es a qué espera el Ayuntamiento para actuar», sostuvo Suárez, al insistir en que, ante un peligro evidente, la obligación municipal es asegurar la zona y exigir posteriormente las responsabilidades que correspondan.

Críticas al área competente y a la inversión en barrios

Coalición Canaria también considera grave que el servicio de Protección del Paisaje de Urbanismo, al que atribuye la competencia en este tipo de actuaciones, no haya adoptado «medidas efectivas» pese a que la situación, según el grupo, es visible y conocida.

El edil vinculó además este caso con las quejas vecinales expresadas durante la tramitación del presupuesto municipal. CC recordó que, en alegaciones presentadas por residentes, se advirtió de una inversión insuficiente en los distritos y de un posible incumplimiento de la inversión mínima del 2% que establece la normativa, según su versión.