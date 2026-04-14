La obra de los 222 escalones que mejora la accesibilidad de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria

El Risco de San Juan es un barrio periférico de Las Palmas de Gran Canaria que está atravesado por unas largas escaleras de 222 peldaños, por lo que la accesibilidad ha sido históricamente uno de sus mayores problemas. Con el objetivo de mejorar la movilidad y renovar una red de saneamiento obsoleta, el Ayuntamiento y el Cabildo insular han realizado una intervención coordinada en el tramo completo de las escaleras, donde las condiciones del espacio han obligado a los obreros a cargar en peso la maquinaria y los escombros escalón por escalón, además de excavar y picar a mano.

Tal y como cuenta el oficial de segunda de la obra, Brayan Jesús Delgado Méndez, los trabajadores "han hecho un esfuerzo tremendo subiendo y bajando" con materiales que superan los 30 kilos. "Ha costado, pero ha quedado muy bien", resuelve.

Ubicación del inicio de las escaleras de San Juan

Más descansillos y nuevas tuberías

Con un presupuesto de 349.705,08 euros y un periodo de ejecución aproximado de seis meses, las obras han supuesto la reducción del tamaño de los peldaños a 16 centímetros cada uno, haciéndolos más transitables. Además, se ha aumentado el número de descansillos y se han renovado las barandillas para ajustar la totalidad de la infraestructura a la normativa actual.

Los trabajos también han abarcado las calles Los Manzanos y Maestro Socorro, donde se han renovado las tuberías que presentaban diversas fugas y una red de saneamiento que estaba casi obstruida. Por su parte, se ha cambiado el pavimento y se ha colocado una terminación con adoquines para embellecer el espacio, en el que próximamente se implementarán nuevas luminarias LED en sustitución del alumbrado actual.

Mejoras por llegar

Los residentes de San Juan ya notan la mejoría que ha supuesto la intervención en su día a día. No quita el esfuerzo de tener que subir y bajar muchos escalones todos los días, pero sí hace que el camino sea algo más liviano. Isabel Pérez Cruz, una de las vecinas de la zona, asegura que "el trabajo está muy bien hecho y se barre mejor", si bien matiza que "lo que tienen que hacer los vecinos es cuidarlo un poquito y tener cuidado con los perritos. Si no lo cuidan los vecinos, no se mantiene".

En cualquier caso, la intención es que las mejoras en el barrio no se queden ahí: San Juan continúa a la espera de que se actualice su plan especial, en el que se contempla la implementación de ascensores o escaleras mecánicas, además de la renovación de otras infraestructuras deterioradas.

Encuentros vecinales periódicos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este martes el avance de los trabajos. Explicó que se trata de "una actuación local de gran trascendencia" enfocada en "mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

Darias recapituló que se han hecho "muchas intervenciones en San Juan" a través de los "encuentros periódicos" que mantiene el Consistorio con la asociación vecinal. Algunas de sus reivindicaciones incluyen la mejora de espacios deportivos y lúdicos, además de una ampliación de zonas de aparcamiento, que es "un problema muy importante" para esta zona de la ciudad. "Estamos en una escucha continua y una mejora constante en todos los barrios", añadió.

Carolina Darias y Antonio Morales, en el barrio de San Juan / LP/DLP

El plan de cooperación

Junto a la alcaldesa, también acudió a San Juan el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien desgranó los detalles del plan de cooperación en el que se enmarcan los trabajos en el barrio. Con una partida presupuestaria de 72 millones de euros, pretenden hacer hincapié en la renovación de las infraestructuras de los distintos municipios de Gran Canaria.

Las obras que se han realizado en la capital grancanaria incluyen mejoras en materia de saneamiento, espacios deteriorados, alumbrado o problemas de humedades, habiendo realizado intervenciones recientemente en La Isleta.

En el caso de San Juan, el presidente destalló que se trata de "uno de los barrios más antiguos de la ciudad" en el que se han "recuperando infraestructuras de saneamiento soterradas que estaban generando humedades y problemas para los vecinos". Asimismo, relató que esta intervención va en la línea de mejorar "un problema importante de movilidad y accesibilidad".