El PP reclama medidas de seguridad en Díaz Casanova y denuncia “abandono” de los polígonos en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado la puesta en marcha “urgente” de medidas preventivas en el polígono industrial Díaz Casanova tras un nuevo episodio de carreras ilegales registrado el pasado fin de semana en la zona. La agrupación política subraya que lo sucedido "ha reactivado el malestar de los empresarios asentados en el entorno y vuelve a evidenciar un problema recurrente".

La portavoz de los populares, Jimena Delgado, sostuvo que lo ocurrido “no es un hecho aislado” y criticó que el Consistorio "no aplique medidas de prevención". Delgado reconoció la intervención de la Policía Local, pero apuntó a la gestión del gobierno municipal. A su juicio, “lo que falla es la gestión política”, al entender que no se han adoptado medidas preventivas eficaces pese a los antecedentes que arrastra el enclave industrial.

Antecedentes

La formación recordó que el polígono Díaz Casanova ha sido escenario en los últimos años de episodios vinculados a conducción temeraria, accidentes de tráfico e intervenciones policiales, con personas heridas de gravedad. El PP subrayó que el nivel de riesgo “no se corresponde” con un espacio industrial en el que operan decenas de empresas y trabajan centenares de empleados.

Para los populares, la respuesta no puede limitarse a intervenir cuando ya se ha producido la concentración de vehículos o cuando el peligro se ha materializado. En este sentido, plantean medidas como reductores de velocidad, mayor control de accesos en horario nocturno y dispositivos específicos de vigilancia que impidan que el polígono “se utilice como si fuera un circuito clandestino”.

Alternativas: mirador con acceso diurno

El PP también aludió a la ubicación del polígono y a sus vistas sobre la ciudad. Delgado señaló que podría estudiarse el aprovechamiento de esa característica con la creación de un mirador con acceso diurno, como alternativa para ordenar la presencia de visitantes y reducir el uso nocturno del lugar.

La portavoz popular enmarcó la situación en un contexto de "problemas de gestión política en la Policía Local". Al respecto, citó la negativa de agentes a realizar servicios extraordinarios con motivo del Rally Islas Canarias por el impago de horas extra, así como denuncias sobre la ausencia de test de drogas, elementos que, según el PP, evidencian “un problema serio de dirección”.

Polígonos industriales, entre el mantenimiento y la seguridad

El principal partido en la oposición añadió que lo ocurrido en Díaz Casanova no puede desligarse del estado general de los polígonos industriales de la capital. Los populares sostienen que estos espacios sufren carencias en aspectos como limpieza, asfaltado, iluminación, señalización, seguridad y mantenimiento del espacio público, y reclaman una actuación más sostenida por parte del Ayuntamiento para que dejen de ser "los grandes olvidados” en la gestión municipal.