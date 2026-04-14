El restaurante chino de Las Palmas de Gran Canaria que sigue conquistando por sus precios: abierto desde hace más de 30 años

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una gran oferta de restaurantes que buscan ofrecer tanto a los vecinos como a los turistas diferentes tipos de comida, desde lo tradicional hasta platos más modernos o de otras culturas. Con más de tres décadas de historia, Restaurante Chino Taiwan se ha consolidado como uno de los favoritos en la capital grancanaria gracias a su relación calidad-precio y a su carta que ofrece platos de la gastronomía china.

La creadora de contenido @taniapyetku lo ha visitado recientemente y no ha dudado en compartir al experiencia con sus seguidores por si queda alguien que no lo conocía. "Gran Canaria tiene muchos restaurantes chinos… pero pocos como este. Lleva más de 30 años abierto y sigue siendo el favorito de muchos", comenta.

Un clásico que sigue conquistado a sus clientes

El restaurante lleva más de 30 años abierto y su éxito se basa en ofrecer platos tradicionales de la gastronomía china a precios a asequibles y un servicio rápido. "Se come bien, rápido y a muy buen precio (10 € - 12 € por persona)", asegura en el vídeo.

Se ha convertido en una para obligatoria para quienes buscan disfrutar tanto de una comida como de una cena de manera rápida y económica.

Platos tradicionales de la gastronomía china que continúan triunfando

La carta mantiene los platos clásicos de la gastronomía que nunca fallan. Entre ellos, el pan de gambas que recomida acompañarlo con "bien de salsa agridulce" y los rollitos de primavera, que destacan por su tamaño y sabor. "Más bien rollazos... miren tremendo tamaño", comenta sobre ellos.

El arroz tres delicias también es otro de los imprescindibles, además recomienda acompañar con la ternera salteada que llega a la mesa "chisporroteando". Una combinación que conquista los paladares por el sabor que ofrece.

El pollo asado con salsa de ajo está considerado uno de los platos estrella del restaurante. "Muy tierno y sabroso", destaca.

Horario y ubicación

Restaurante Chino Taiwan se encuentra en la calle Presidente Alvear, 19, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,3 estrellas, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus platos de comida china.

Abre todos los días de 12:00 a 16:00 horas y de 19:45 a 23:45 horas, para ofrecer tanto servicio a mediodía como de noche.