"Ya no se puede soportar": vecinos y empresarios del polígono Díaz Casanova reclaman vigilancia y seguridad tras las recientes carreras ilegales en la zona

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria investiga una multitudinaria carrera de vehículos ilegal que tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en el polígono Díaz Casanova, en Las Torres. Una práctica que vecinos y empresarios de la zona denuncian como algo "cotidiano" y que entraña un riesgo de seguridad, no solo para los asistentes y participantes, sino también para los residentes; así como por los posibles daños a infraestructuras y mobiliario urbano.

No es la primera vez que una concentración de este tipo ha tenido lugar, pero sí se trata de una de las más numerosas. El presidente de la asociación vecinal de Las Torres, Juan Angulo, narró a este periódico que pasada la medianoche empezó a escuchar el sonido de las carreras y coches derrapando, al tiempo que recibía mensajes de alerta de otros residentes.

"Vivo a unos dos kilómetros y se oían los taponazos y los acelerones, fue algo bestial". Angulo se acercó hasta la carretera general de El Cardón y vio la escena: exceso de velocidad, maniobras peligrosas y situaciones de riesgo tanto para los participantes como para terceros. "No me atrevía a entrar al Polígono porque te la juegas a que te estampen con el coche". Ahí mismo encontró a más vecinos que se habían acercado con la misma inquietud.

De El Goro a Las Torres

Según fuentes de la investigación, los participantes se habían citado primero en la zona industrial de El Goro. Al percatarse de que las autoridades de Telde empleaban un dron de vigilancia, los organizadores de la 'quedada' difundieron en redes sociales que la concentración se trasladaba al polígono de Las Torres. Los participantes paraban las carreras cuando veían los coches de la Policía Local, por lo que miembros de la Unidad Especial del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-Goia) acudieron en vehículos camuflados.

Aún así, fueron increpados, por lo que tuvieron que pedir refuerzos. Uno de los participantes fue denunciado por conducción temeraria y siete por irregularidades en la documentación del vehículo o por modificaciones que no estaban homologadas, como cambios en los tubos de escape.

"Lo peor es que cuando salen del polígono ya van encendidos y las carreras continúan en la rotonda del Tanatorio de San Miguel; al que acceden familiares, sobre todo de noche, incluso siguen por la calle Archivero Joaquín Blanco, en La Feria, donde ahí ya hay muchas viviendas", subrayó el líder vecinal.

Lo que hasta hace dos años eran acciones puntuales, asegura que ahora se repite casi cada fin de semana. "Llamas a la Policía y te dicen que no hay efectivos suficientes, menos un sábado por la noche; pero es que ya no se puede soportar".

Más presencia policial

Pero no solo los vecinos, los empresarios de la zona también están alarmados. Lorena Algor es la secretaria de la recién creada Asociación de Empresarios del polígono Díaz Casanova. Destacó que hace seis meses mantuvo una reunión con la alcaldesa Carolina Darias para tratar, entre otros temas, la inseguridad a raíz de este tipo de carreras. "Nos dijo que lo iba a mirar, pero desde entonces no sabemos nada".

Encuentros que también ha mantenido con la concejala de Distrito, Betsaida González. "A ella le hemos pedido más presencia policial y guardamuertos -lomo de asnos o reductores de velocidad- como una medida disuasoria" ya que el improvisado circuito se da, principalmente, en las rotondas.

Aún así, desde el Consistorio detallan que la Policía Local intervino el domingo pasado tras las quejas y la preocupación trasladada por los vecinos. Una acción en la que también colaboró la Policía Nacional. Añaden que los operativos se mantendrán de forma continuada y que se reforzarán con distintos medios, entre ellos la unidad de drones.

Mientras tanto, algunos empresarios como Lorena han aplicado sus propias medidas de protección, como el vallado de las entradas a las naves. "Lo hemos tenido que hacer porque ha habido actos de vandalismo, no es solo un problema de carreras", concluyó.