La ULPGC aprueba un nuevo Máster en Humanidades Digitales Inteligentes

La reunión del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se se saldó con la aprobación de la propuesta de implantación de un nuevo Máster en Humanidades Digitales Inteligentes, tras valorar positivamente su coherencia académica, organizativa y estratégica. En la misma sesión, se afianzó una línea de trabajo para su Servicio de Control Interno, que incluye la contratación de personal y fortalecer sus mecanismos técnicos.

Al respecto de la nueva titulación, el Pleno destacó su inserción en un sector emergente del conocimiento, que cuenta con proyección internacional y potencial de desarrollo en sectores vinculados a la digitalización de los contenidos culturales y el uso de tecnologías avanzadas.

De igual manera, en la asamblea también se tomó conocimiento del Informe de Fiscalización de las cuentas de la ULPGC correspondientes al ejercicio 2024, cuyo contenido será abordado en profundidad en el seno de la Comisión Económica para realizar un seguimiento continuo de las medidas adoptadas y, según recoge un comunicado emitido tras la reunión, "contribuir al fortalecimiento de la gestión económico-financiera" de la institución académica.

Este informe, elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, analiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia económica, tanto a nivel de control interno y de rendición de cuentas, y constata que las cuentas anuales se han llevado conforme al marco contable aplicable. Por otro lado, también incluye distintas áreas de mejora en el sistema de control interno, en relación a su funcionamiento operativo.

La presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, especificó que "el informe debe entenderse como una herramienta para seguir mejorando". Además, añadió que el órgano que preside "mantendrá un seguimiento constante de las medidas ya iniciadas y reforzará el trabajo orientado a consolidar la buena gestión en la universidad".

Finalmente, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, afirmó que "la universidad necesita contar, cuánto antes, con una senda estable de financiación, acordada con el Gobierno de Canarias" con el objetivo de "consolidar las mejoras emprendidas y afrontar con garantías sus necesidades académicas, de gestión e infraestructuras".