El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre la sentencia que tumba el despido de la exdirectora de Recursos Humanos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció este miércoles que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia que anula el cese de la exdirectora general de Recursos Humanos, Ana Gutiérrez Triano. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo dictaminó que el Consistorio carecía de motivos para destituirla supuestamente por incumplir objetivos y no haberle dado el impulso necesario a la estabilización del personal público municipal.

El Consistorio discrepa de este fallo emitido por el juez. Según un comunicado remitido a los medios, la sentencia se fundamenta "exclusivamente" en cuestiona de forma, que no comparte, y "no desvirtúa los motivos de fondo que justificaron la decisión". El dictamen judicial condena al Ayuntamiento a pagar el salario que la exdirectora ha dejado de percibir desde su despido el 15 de abril de 2025 y abre la posibilidad de que esta se reincorpore al puesto.

Motivos "sólidos y justificados"

El comunicado remarca que la sentencia se basa en la supuesta "abrupta" tramitación del expediente y en la ausencia de pruebas que justificaran el despido. El Consistorio califica estos argumentos de "un reproche meramente procedimental". Según estos, el juez no entra a valorar las causas que el Ayuntamiento tuvo para justificar el cese, basándose en una pérdida de confianza y en el "grave incumplimiento" de los objetivos.

El Ayuntamiento reitera que los motivos del cese fueron "sólidos y justificados". De ahí que hayan decidido presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Consistorio confía que los fundamentos que utilizan son sólidos y esperan que la instancia superior pueda revocar la decisión tomada por el juez.

El Consistorio basó su justificación en la escaso avance del proceso de estabilización. De las 1.000 plazas que estaban pendientes, solo había sido objeto de resolución una. De ahí que consideraran "conveniente y necesario", según recoge la sentencia, aplicar un cambio en la dirección general que posibilitara impulsar el proceso.

Gutiérrez Triano argumentó que no existían "objetivos concretos, medibles, reales y probados". Además, el juez subraya que la exdirectora como designada como personal directivo y no como asesora o personal de confianza, por lo que no cabe el argumento de libertad de cese. También rechaza la urgencia con la que se tramitó, en solo 20 minutos.