CC critica a Gemma Martínez por anunciar proyectos para el parque de La Ballena al final del mandato
El portavoz de CC en Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, indica que el anuncio llega tras años sin grandes intervenciones en el parque
Coalición Canaria (CC) criticó este miércoles a la concejala de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño, por su anuncio de convertir el Parque de La Ballena en un espacio emblemático y accesible, con áreas para infancia, jóvenes, mayores, deporte y mascotas.
El portavoz de CC en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, David Suárez, destacó que el anuncio se produce cuando el mandato entra en su último año y tras tres ejercicios sin que se hayan ejecutado intervenciones significativas en este parque de Ciudad Alta.
Según el edil, la última gran fase del espacio se completó en julio de 2020 bajo el anterior grupo de gobierno, incorporando 1.500 metros cuadrados de nuevas zonas al aire libre, juegos infantiles, áreas verdes, alumbrado y suministro de agua. La primera fase del proyecto se finalizó en 2014.
Mantenimiento de zonas verdes
“Lo que no puede hacer ahora la señora Martínez es presentar como proyecto de futuro lo que ya estaba planificado y no ha sido desarrollado durante este mandato”, afirmó el portavoz nacionalista. CC señala que las actuaciones recientes se han limitado a elementos menores, como merenderos y un tobogán tubular, y considera que estos no sustituyen una política seria de creación y mantenimiento de zonas verdes.
Además, la formación resalta el estado de conservación de algunas áreas del parque, especialmente cerca de los campos de fútbol, donde parte del espacio se utiliza como aparcamiento sin solución integral por parte del Ayuntamiento.
Para Coalición Canaria, el balance de la concejala al frente de Parques y Jardines es “francamente decepcionante” y está lejos de lo esperado en una capital con un presupuesto municipal cercano a los 559 millones de euros. Asimismo, advierten que el gran contrato de mantenimiento de zonas verdes finalizó durante este mandato, lo que, según CC, subraya la necesidad de gestión, planificación y resultados en lugar de anuncios.
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