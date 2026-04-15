El exconductor de guaguas que arrolló a un motorista en Escaleritas alega que intentaba salvar a los pasajeros: "No quería hacerle daño"

El exconductor de Guaguas Municipales que arrolló a un motorista y le causó graves lesiones en un accidente de tráfico ocurrido en octubre de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria aseguró este miércoles en juicio que la víctima le golpeó con fuerza en el hombro a través de la ventana, lo que le hizo perder el control del vehículo y le obligó a realizar un giro brusco hacia la izquierda para evitar chocar contra una farola. "Llevaba un pasaje del que soy responsable y tenía que ponerlos a salvo", declaró Antonio José M. R., el presunto responsable del siniestro.

Sin embargo, la fiscal Cecilia Acebal no creyó su versión y mantuvo la pena solicitada de siete años de cárcel por un presunto delito de conducción temeraria y otro de lesiones con instrumento peligroso. Además, exige una indemnización de 15.800 euros por las lesiones y secuelas y 3.000 euros más por los daños materiales de la motocicleta, cantidades de las que responderían de forma directa la empresa y su aseguradora.

La acusación particular, que ejerce el letrado Carlos Santana Martínez, eleva su reclamación a 10 años de prisión y 97.500 euros de responsabilidad civil al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. El abogado defensor, José Luis Luri, exige en cambio su libre absolución.

La Provincia

El motorista afirmó que el día 18 de octubre circulaba por la derecha en la avenida de Escaleritas y tenía una guagua a su izquierda, que se metió de forma brusca en su carril y le obligó a subirse a la acera para evitar un choque. Después, señala que se acercó por la izquierda al vehículo con la intención de decirle al conductor que tuviera más cuidado, pero este empezó a dar bandazos y a intentar chocarle por el lateral.

Su versión es que aceleró para situarse delante de la guagua, pero esta circulaba a mayor velocidad y pronto notó que empezaba a golpearle en la parte trasera. "No hubo conflicto, yo quería escaparme de esas 50.000 toneladas que estaban encima de mí", subrayó la víctima, que después de cuatro años todavía quiere "saber por qué lo hizo", pues no lo llega a entender.

"No hubo ningún conflicto, yo quería escaparme", declara la víctima del siniestro

El acusado, por su parte, negó que el incidente se produjera tras una discusión previa con el motorista. Según su relato, ese día, sobre las 9 de la mañana, todo transcurría de forma "completamente normal" hasta que un motorista pasó por su lado y le dijo: "Hijos de puta, os voy a matar a todos". Se quedó sorprendido, pero asumió que no tenía nada que ver con él.

Tras ese intercambio, sostiene que la víctima empezó a circular de forma extraña, se colocó delante de él y frenó de "forma muy brusca" en tres ocasiones. Después, señala que sintió dos fuertes golpes en el hombro a través de la ventana de la cabina que le hicieron torcerse del dolor y perder el control de los pedales y del volante. Al levantar la vista, asegura que vio cómo se dirigía de frente hacia una señal de tráfico y una farola de la mediana.

Despedido de la empresa

"Lo que intenté fue esquivar una farola, en ningún momento quise hacerle daño a ese señor", defendió el exconductor, que no se dio cuenta de que el motorista estaba debajo del vehículo hasta que paró la guagua y se lo informó una de las pasajeras. Añadió que, si hubiese llegado a ver a la víctima, "tal vez" se hubiese dirigido hacia la farola, aunque en ese momento "solo pensaba en salvar al pasaje de ese impacto".

La empresa despidió al chófer después del siniestro y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la procedencia de dicha medida.