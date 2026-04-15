Dos lujosos cruceros, 'Le Champlain' y 'Club Med 2', inauguran la quincena en el Puerto de Las Palmas como puerto base

La temporada alta de cruceros en el Puerto de Las Palmas encara la recta final confirmando la fortaleza de este recinto en el sistema portuario para esta actividad. Tras la llegada de 30 barcos en la primera quincena de abril, en la segunda mitad de este mes, el último de los meses más fuertes de esta campaña, se espera que atraquen en el Muelle Santa Catalina otros 27.

Dos buques de lujo abren la quincena

Le Champlain y Club Med 2 son los encargados de inaugurar esta quincena utilizando La Luz como puerto base y ambos están considerados de lujo. El primero de ellos, con una estética de yate y 131 metros de eslora y unos cinco de manga, ofrece un ambiente íntimo para las 184 personas que pueden viajar a bordo junto a los 118 tripulantes. Con cinco cubiertas, cuenta con 92 camarotes y una piscina tipo infinito. Por su parte, el Club Med 2 es un velero de cinco mástiles controlado con computadoras que mide 194,5 metros de eslora y 5,1 de manga, y tiene capacidad para 386 pasajeros y 214 tripulantes que ofrece rutas por el Mediterráneo, el Adriático, el Egeo y el Caribe.

Tras ellos, llegarán el viernes el Europa 2 y el Ocean Victoria, a quienes les seguirán el sábado cuatro nuevos cruceros, el Marella Voyager, el Queen Victoria, el World Voyager y el Sea Cloud Spirit, que coincidirán en el Muelle Santa Catalina brindando a la ciudadanía la posibilidad de ver embarcaciones de turismo de diferente tipología, desde goletas a trasatlánticos. El fin de semana concluirá con el Mein Schiff Relax, que tiene previsto llegar a puerto de madrugada.

Cuatro cruceros atracados en el Muelle Santa Catalina, entre ellos, el 'Queen Victoria', que regresa este sábado. / José Pérez Curbelo

Doce barcos usarán La Luz como puerto base

De todos los barcos que atracarán en el litoral de la capital grancanaria en esta quincena, 12 lo harán utilizando el Puerto de Las Palmas como puerto base. El resto hará escalas en sus trayectos, uno de ellos, el MSC Ópera, sin pasaje, y otro, el L'Austral, estará en el Santa Catalina tres días antes de partir a Lisboa después de haber permanecido durante el mes de abril en dique seco.

Aunque la temporada alta finaliza con este mes, en mayo y junio seguirán llegando barcos, seis y cuatro, respectivamente, aunque estas previsiones de la Autoridad Portuaria pueden variar.