Así es el nuevo poemario de Isa Guerra: introspección y memoria en ‘Fragmentos de Amor Amado’

La poeta canaria Isa Guerra presenta este viernes, 17 de abril, su nuevo poemario, Fragmentos de Amor Amado, una obra que profundiza en la esencia de los sentimientos y propone un recorrido íntimo a través de la memoria y lo efímero.

El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en el espacio Bookcrossing del Centro Comercial El Muelle, en Las Palmas de Gran Canaria, y contará con la participación de Sibisse Sosa Guerra, autora del prólogo. La presentación se enmarca dentro de la programación de la EXPO Libro, que se celebra durante todo el fin de semana en este espacio.

Con este nuevo trabajo, Isa Guerra se adentra en un registro más introspectivo respecto a sus obras anteriores, caracterizadas por un marcado tono social y crítico, como Las estructuras del poder. En Fragmentos de Amor Amado, la autora apuesta por una poesía más íntima, construida a partir de imágenes y emociones que exploran la fragilidad de la experiencia humana.

Doctora en Filología Románica y licenciada en Psicología, Guerra combina en este poemario su dominio técnico con una mirada sensible y reflexiva, dando forma a una colección de textos que invitan a la contemplación y al análisis interior. La obra ha sido publicada por la Editorial Genealógica Canaria (EDIGECA), que continúa así su apuesta por la promoción de autores del archipiélago.

Cartel Presentación Fragmentos de Amor Amado / LP/DLP

La presentación forma parte de uno de los principales atractivos de la EXPO Libro del CC El Muelle, una iniciativa cultural que busca acercar la literatura contemporánea al público en un entorno accesible y dinámico. El evento cuenta además con la participación de la Asociación Cultural Canaria de Escritores/as (ACTE), entidad de la que Isa Guerra es vicepresidenta. Durante las jornadas, numerosos autores estarán presentes para exponer sus obras y participar en firmas de ejemplares.

Isa Guerra es una de las voces más destacadas y prolíficas de la literatura canaria actual. Con más de 50 poemarios publicados y varios ensayos, su obra ha sido traducida a nueve idiomas y ha recibido reconocimientos internacionales como el premio Poeta dell’Anno (2014 y 2020) en Italia o el The Best Poetry 2019 de la International Writers Association.

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Además de su trayectoria literaria, mantiene una intensa actividad en el ámbito cultural. Es vicepresidenta de ACTE y subdelegada en Canarias de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Su vinculación con su municipio natal también ha sido reconocida con distinciones como Hija Predilecta de Santa María de Guía.