Los nuevos contenedores para el reciclaje ya están en Las Palmas de Gran Canaria

Los nuevos contenedores de reciclaje, con más capacidad y menos ruidosos, ya comienzan a verse por Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la instalación de 365 unidades recogida selectiva para papel-cartón y envases ligeros en zonas como La Minilla o Las Rambias, en la que es la primera renovación de estos equipos desde 2015.

Los nuevos contenedores no son fruto del contrato de emergencia puesto en marcha por el Ayuntamiento ante el peligro para la salud pública generado en los últimos años. Llegan a Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la colaboración que el Consistorio mantiene con Ecoembes

Contenedores con mejoras de uso y capacidad

El Ayuntamiento asegura en un comunicado remitido a los medios este miércoles que los nuevos contenedores se han diseñado para adaptarse a las características de Las Palmas de Gran Canaria e incorporan mejoras en capacidad, accesibilidad y funcionamiento, con el objetivo de facilitar su utilización y favorecer una separación correcta de los residuos por parte de la ciudadanía. Son, en palabras del concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, “más modernas” y permiten “dar un paso importante” en la gestión de los residuos urbanos de la ciudad.

El objetivo del Ayuntamiento con la incorporación de estos contenedores es avanzar en la creación de islas ecológicas, es decir, puntos donde depositar las cinco fracciones de residuos: resto, papel y cartón, envases, vidrio y materia orgánica. De este modo, la ciudadanía tiene más fácil reciclar sin tener que desplazarse por varios puntos.

Nuevo contrato de limpieza

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abierto el proceso de licitación para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio hasta el próximo 11 de mayo. El nuevo contrato , con una inversión prevista de 156,9 millones de euros a ocho años, incorpora una renovación integral de un parque que llevaba más de una década sin actualizarse. La previsión municipal pasa por ampliar el número de unidades —más de 10.000—, mejorar su accesibilidad y aumentar las frecuencias de recogida, en paralelo a un refuerzo de medios humanos y materiales.

El nuevo modelo introduce cambios operativos y tecnológicos que afectan directamente al uso de los contenedores. Entre ellos, la extensión del quinto contenedor para materia orgánica, la implantación de sistemas de identificación mediante cerraduras inteligentes vinculadas a bonificaciones fiscales y el paso a unidades de carga lateral, con mayor capacidad y eficiencia en la recogida. A esto se suma la incorporación de sensores de llenado, planificación inteligente de rutas y refuerzos en limpieza y recogida selectiva.