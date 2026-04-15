Estas son las recomendaciones que debe seguir Las Palmas de Gran Canaria para ser la próxima Capital Europea de la Cultura

El jurado para la selección de la Capital Europea de la Cultura 2031 dio a conocer su informe sobre las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura en 2031. Dicho informe reconoce el valor innovador de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la que denominamos ‘Rebelión de la Geografía’. Una candidatura que promueve el uso de la cultura para responder a los grandes desafíos europeos al tiempo que propone la conciencia insular, como una fuerza cultural con relevancia más allá del contexto local.

El informe incorpora un conjunto de diez recomendaciones que podrían mejorar la actual y que debe incorporar a la nueva propuesta que habrá que presentar en el mes de diciembre. Entre estas recomendaciones se incluyen, “fortalecer el diálogo entre el patrimonio cultural local y las prácticas artísticas contemporáneas, desarrollando más a fondo la relación entre tradición e innovación en el programa y presentar un modelo logístico y financiero detallado”.

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 recibe una valoración positiva por parte del panel de personas expertas de la Unión Europea que ha recomendado su inclusión en la lista corta del proceso de selección, según el informe oficial de la fase de preselección, hecho público esta semana por el Ministerio de Cultura.

Valoración

El panel valora positivamente el énfasis puesto en “la ciudadanía cultural, la sensibilización, el desarrollo del talento y el fortalecimiento de capacidades, así como la alineación con estrategias municipales y regionales más amplias y con referencias de políticas internacionales. Así mismo, valora positivamente que la participación ciudadana se presente como un enfoque metodológico que sustenta la candidatura”.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en su nombre la alcaldesa Carolina Darias, desea agradecer al jurado la atención recibida y el excelente trabajo realizado, así como al Ministerio de Cultura la organización de toda la actividad.