Las Palmas de Gran Canaria vivirá un evento histórico: así será la coronación de María Auxiliadora

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir uno de los acontecimientos religiosos más destacados de los últimos años con la coronación canónica de María Auxiliadora, que tendrá lugar el próximo 2 de mayo en la Catedral de Santa Ana.

La ceremonia principal comenzará a las 17:00 horas con un solemne pontifical presidido por el obispo de Canarias, acompañado por autoridades eclesiásticas de la diócesis. Posteriormente, a las 19:00 horas, la imagen recorrerá en procesión las calles de la capital hasta el Colegio Salesiano, en una jornada que se prevé multitudinaria.

Este acto histórico coincide además con el centenario de la bendición de la imagen de María Auxiliadora y con los más de cien años de presencia salesiana en la ciudad, lo que refuerza su significado para la comunidad religiosa y educativa del archipiélago.

Un calendario de actos durante semanas

La coronación no será un evento aislado, sino el punto culminante de un amplio programa de actividades que arrancará el 19 de abril y que llevará la imagen por distintos puntos de la ciudad.

Entre los actos más destacados figuran la bajada de la imagen, el traslado a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán el 24 de abril, un besapié extraordinario y un triduo especial que se celebrará entre el 27 y el 29 de abril.

El 30 de abril tendrá lugar el traslado a la Catedral de Canarias, paso previo a la jornada central del 2 de mayo. La programación se cerrará el 10 de mayo con una eucaristía de acción de gracias en la parroquia de Santa Catalina.

Cartel Coronación María Auxiliadora LPA / LP/DLP

Una celebración con dimensión social y cultural

Más allá del ámbito religioso, la coronación incorpora también un componente cultural y solidario. La comunidad salesiana ha impulsado distintas iniciativas que combinan actos litúrgicos con propuestas sociales, como proyectos de apoyo a la infancia vulnerable.

Además, la celebración contará con elementos propios como un himno oficial y actividades que buscan implicar a toda la ciudadanía, reforzando el carácter popular del evento.

Con todo, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá durante varias semanas en epicentro de esta conmemoración, que aspira a reunir a miles de fieles y visitantes en torno a una de las devociones más arraigadas en la isla.