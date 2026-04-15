El Puerto de Las Palmas presume en Miami de su liderazgo en el turismo marítimo y se presenta como sede de la Seatrade Cruise Med 2026

El Puerto de Las Palmas presume estos días en Miami de su liderazgo en el sector del turismo marítimo dentro del sistema portuario español y de ser sede de la Seatrade Cruise Med 2026, el principal encuentro europeo de la industria de cruceros del Mediterráneo, el 15 y 16 de septiembre de 2026. La presentación se realizó durante la Seatrade Cruise Global 2026, un evento que está considerado el mayor foro internacional del sector y reúne a más de 11.500 profesionales, 650 expositores y representantes de más de 125 países.

En el acto intervinieron el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez; y la directora de Seatrade Cruise, Mary Bond.

Un puerto en expansión

Calzada situó la designación de La Luz como sede en el marco de la evolución reciente del puerto y de su planificación de infraestructuras. También señaló que el enclave llega a esta cita tras cerrar 2025 con más de 2 millones de cruceristas, y con una previsión de crecimiento para la próxima temporada de entre el 18% y el 20%, según los datos trasladados durante la presentación.

De hecho, Las Palmas superó el año pasado al Puerto de Barcelona -líder hasta entonces- en número de llegadas de cruceros, con 916 frente a los 894 registrados en la capital catalana. Además, el crecimiento de este sector en los puertos de la provincia de Las Palmas fue considerablemente mayor en relación a otros enclaves del país, donde fue menor o, incluso, registraron una caída.

(De izda a dcha) Emma Bond, Gustavo Sangana, Beatriz Calzada y Ece Gürsoy / La Provincia

Infraestructuras y expectativas de futuro

Esta tendencia, sumada a la inauguración de la que es, por ahora, la mayor terminal de cruceros de Europa, y el interés mostrado por navieras que buscan rutas más seguras como alternativas a los recorridos que hacían hasta ahora en zonas que están afectadas por los conflictos bélicos, hacen pensar que esta actividad continuará creciendo en los próximos años.

En ese sentido, el presidente de Global Ports Holding, Mehmet Kutman, aseguró durante la inauguración de la estación marítima que la previsión es «crecer hasta los tres millones en cinco o seis años».

Canarias como destino estratégico

El consejero de Movilidad, Pablo Rodríguez, subrayó el valor del evento para proyectar a Canarias como destino dentro de una industria que, según explicó, afronta cambios asociados a la digitalización, la sostenibilidad y la evolución de la experiencia del pasajero. En su intervención, también aludió a la participación de Puertos Canarios en el ámbito portuario autonómico y a líneas de trabajo orientadas a modelos de «ecopuertos inteligentes», así como a la conectividad interinsular, que cifró en más de 5,7 millones de movimientos de pasajeros al año en los puertos dependientes del ente.

La delegación canaria con la familia de Global Ports Holding y Global Ports Canary Islands / La Provincia

Desde Global Ports Holding, el director regional para el Mediterráneo Occidental, Francesc Grau, apuntó a la relevancia de las infraestructuras desarrolladas en Las Palmas y a su orientación hacia criterios de eficiencia y sostenibilidad. Por su parte, Susana Gutiérrez destacó que la elección de la capital grancanaria como sede sitúa a la red portuaria del Archipiélago en el escaparate internacional del sector.

Cuenta atrás para la cita de septiembre

La Seatrade Cruise Global funciona como punto de encuentro anual para navieras, destinos, operadores portuarios y empresas proveedoras. En ese marco, la Autoridad Portuaria defendió que la presencia en Miami refuerza el posicionamiento del Puerto de Las Palmas en el circuito internacional, a unos meses de que la isla se prepare para recibir, en septiembre de 2026, el evento europeo que concentrará a los principales actores del sector. Esta feria contribuirá consolidando La Luz como puerto base y Gran Canaria como destino turístico, puesto que las navieras y los profesionales del sector tendrán la oportunidad de conocer de primera mano no solo la nueva estación marítima, sino también las opciones que pueden ofrecer a sus clientes durante sus escalas en la isla.