El restaurante venezolano de Las Palmas de Gran Canaria que arrasa con sus arepas y platos caseros

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con restaurantes que ofrecen gastronomía internacional, pero hay uno que sirve comida venezolana que no deje indiferente a quienes prueban sus platos. Se trata de Arepa&Co, un restaurante especializado en comida venezolana que se ha convertido en una parada obligatoria gracias a sus elaboraciones caseras y su sabor.

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado el establecimiento y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este es el restaurante venezolano del que todo el mundo habla en Gran Canaria", afirma.

Arepas y cachapas

Uno de los grandes reclamos del establecimiento son sus arepas que destacan por su tamaño y originalidad, ya que hay versiones que no se encuentran en más sitios. En su vista, se decantó por la arepa reina de gambas, "una versión única que solo hacen ellos", asegura. También disfrutó de la arepa pabellón, servida con guasacaca.

"Como buen venezolano hacen cachapas totalmente artesanales", comentan. La cachapa pabellón fue la elegida y destaca lo completa que es y la combinación dulce-salado que ofrece en cada bocado

Platos caseros que mantiene la esencia venezolana

Su carta va más allá de las arepas. Apuestan por una cocina casera, donde las elaboraciones comienzan desde cero y manteniendo la esencia de la gastronomía venezolana. Entre

También ofrecen tablas de degustación perfecta para compartir, con una amplia variedad de productos como tequeños, empanadas o queso llanero. "Aquí todo es casero, lo preparan desde cero", destaca el creador de contenido.

Además, otro de los puntos fuertes del establecimiento es su capacidad de innovación. Ofrece platos como los "arepa-nachos" que sorprenden a los clientes. Sus opciones dulces también son sorprendentes, ya que cuentan con tequeños rellenos de Nutella, un postre imprescindible para los amantes del dulce.

"Con elaboraciones únicas, ingredientes de calidad y con toda la sazón venezolana, este es el restaurante que lo está petando en Las Palmas", resume.

Horario y ubicación

Arepa&Co se encuentra en la calle Lepanto, 7, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus platos de la gastronomía venezolana.

Abre todos los días de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas, para ofrecer tanto servicio de comidas como de cenas.

"Si eres fan de la comida venezolana, no puedes perder la oportunidad de probar este sitio porque es una auténtica pasada. Te aseguro que vas a dejar los platos tan limpios como yo", concluye