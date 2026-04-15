'Terraceo' en el Parque Romano: adjudicada la gestión del quiosco por cinco años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Patrimonio ha adjudicado la concesión administrativa del quiosco situado en el parque infantil Alonso Quesada, junto al Parque Romano. La concesión se ha otorgado a la mercantil El Quiosco de La Paterna Nueva, S.L., con un canon anual de 20.400 euros y un periodo de explotación de cinco años, una vez se completen los trámites administrativos necesarios para la formalización del contrato.

El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, señaló que la adjudicación da continuidad a la estrategia municipal de activación de espacios públicos y que el procedimiento se ha desarrollado “garantizando la seguridad jurídica”. En ese marco, añadió que se ha actuado “con rigor” para dar cumplimiento a la resolución judicial que afectó a la adjudicación inicial y para asegurar que la concesión se desarrolle con garantías, según trasladó el consistorio.

Características

El quiosco cuenta con una superficie construida de 17,25 metros cuadrados, distribuida en dos módulos: uno destinado a cocina y almacén y otro a aseos. Además, dispone de una terraza anexa de 118,25 metros cuadrados, con capacidad para la instalación de hasta 18 mesas.

El procedimiento de adjudicación se resuelve tras la finalización del proceso derivado de la resolución judicial que afectó a la concesión inicial. Con esta actuación, el Ayuntamiento señala que continúa avanzando en la recuperación de espacios públicos municipales.

Durante el actual mandato, el Consistorio ha impulsado la reapertura de varias instalaciones de este tipo, que permiten la explotación de actividad de hostelería. Entre ellas, cita los quioscos del Parque de La Mayordomía, Parque Santa Catalina, Parque Doramas, Parque Juan Alemán de La Paterna, el Mirador del Atlante, la Plaza del Pueblo en La Isleta, el Castillo de La Luz y dos de los quioscos de la Plaza Hurtado Mendoza (Plaza de las Ranas), donde se ubican una oficina de atención turística y un punto VOPIA.